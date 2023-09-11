9月9日上午，大型交流活动“2023中国节”在东京代代木公园开幕。人民网 许可摄

人民网东京9月11日电 （孙璐、许可）为纪念《中日和平友好条约》缔结45周年，大型交流活动“2023中国节”于9日上午在东京代代木公园开幕。中国驻日本大使吴江浩及夫人丁玥、日本前首相福田康夫、公明党党首山口那津男、日本外务省亚大局审议官岩本桂一、日中友好会馆会长代行宫本雄二、日本众议院议员青柳阳一郎、在日中国企业协会会长王家驯等主办方代表、中日各界嘉宾以及南非、柬埔寨、老挝、斯里兰卡等国驻日使节出席了开幕式。

“2023中国节”由中国驻日本大使馆和“2023中国节”执行委员会主办，中国驻日本大使吴江浩担任执行委员长，日本前首相福田康夫担任最高顾问。活动通过精彩纷呈的文艺演出、文化展示、地道美食以及旅游推介等，为中日两国民众提供一扇了解和体验中国的窗口，从而深化交流互动，增进友好感情。

中国驻日本大使吴江浩在致辞中指出，“中国节”是中国驻日本大使馆同日中友好团体、华侨华人共同打造的品牌活动，为促进中日民间交流发挥了积极作用。在“2023中国节”上，大家不仅可以体验科技创新的中国制造，了解中国地方城市的风土人情，还可以品味地道中餐以及欣赏传统与现代相结合的文艺表演等。

吴江浩表示，今年是《中日和平友好条约》缔结45周年。“中国节”在这一重要年份举办，具有不同寻常的意义。45年前，条约以法律形式规定中日应当发展持久的和平友好关系，为双方交往确立了永不过时、历久弥新的原则和方向。当前两国关系面临复杂困难局面，但中日关系的重要性没有变，条约确定的和平友好合作大方向不能变。希望为期两天的“中国节”带动更多民众融入友好交流，增进理解互信，共同推动中日关系改善发展。我们欢迎更多日本朋友到中国去，实地领略当代中国发展变化，感受中国社会蓬勃活力，见证更加客观真实立体的“中国式现代化”。

日本前首相福田康夫在致辞中谈到，在各方共同努力下，“中国节”活动参与人数逐年攀升，广受社会各界欢迎，成为日中友好交流的一大盛事。“中国节”的核心内容在于中国悠久的历史文化，文化交流助力日中关系行稳致远。希望双方以此为平台，加强人文交流，增进理解互信，共同推动日中世代友好。

日本公明党党首山口那津男回顾了公明党创始人池田大作与周恩来总理的会面以及两人为日中和平友好事业做出的重大贡献。山口那津男强调，《日中和平友好条约》是日中世代和平友好的基石，期待两国加强合作对话，在国际舞台发挥积极作用，并祝福日中友谊之树枝繁叶茂、四季常青。

日本外务省审议官岩本桂一代读外务大臣林芳正致辞。林芳正在致辞中提到，日中两国是搬不走的永远的邻居，因此面对问题需要双方加强对话交流。通过今年4月访华，与中方展开广泛对话，林芳正再次确认了包括肩负两国未来的青少年在内的国民交流的重要性。期待通过“2023中国节”等活动，深化日中交流合作，赓续传统友谊。日方将进一步推进两国民间交流，努力构建建设性、稳定的日中关系。

“2023中国节”首席执行委员、在日中国企业协会会长王家驯对支持活动举办的中日各界人士致以由衷的感谢。王家驯表示，在日中国企业协会秉承发展、革新、贡献和社会责任的理念，在日本发生地震、台风等灾情时，第一时间组织捐款捐物，累计金额超过100亿日元。今后在日中国企业协会愿与各方携手，共创中日友好与经贸合作的美好未来。“2023中国节”事务总长、日本众议院议员青柳阳一郎认为，尽管当前日中两国面临诸多问题，但是两国间的对话渠道与交流机会不能中断。青柳阳一郎以当天的天气为例，表示尽管有时风雨交加，但两国关系总有雨过天晴的一天。

活动现场摩肩接踵，气氛热烈。四川麻辣料理、西安凉皮、福建小吃和新疆大盘鸡等美食展位大排长龙，地道的中国美食不仅让日本民众一饱口福，也抚慰了在日华侨华人的思乡之情。现场还设有人气国漫《非人哉》等中日文化交流展位。此外，东京中国文化中心、中国驻东京旅游办事处、日中友好协会、中国国际航空公司日本地区总部、中国联通日本运营公司等中日团体、企业也参与出展，推动中日交流合作再上新台阶。

“2023中国节”活动为期两天，设有80多个文化展示、美食品尝、企业及地方推介等展位，期间还安排上演20余组文艺节目，丰富多彩，亮点纷呈，让普通日本民众进一步加深了对中国文化的了解，增进了两国人民之间的友好感情。

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