座谈交流现场。人民网记者 时元皓摄

人民网里约热内卢9月10日电 （记者陈海琪、时元皓）当地时间9月9日晚，巴西中国和平统一促进会（以下简称“巴西和统会”）与南京市商务局党委书记、局长刘永辉率领的商务考察访问团在里约举行座谈会。中国驻里约总领馆副总领事王尉育、巴西和统会执行会长张小春出席并致辞。本次座谈会由巴西和统会秘书长林海平主持。

王尉育表示，访问团的到访为中巴两国的经贸往来和人文交流增添了新的活力。里约总领馆将继续服务好国内经济建设发展和中巴关系发展需要，继续为中巴两国经贸往来牵线搭桥。南京市在深入推进高水平对外开放的过程中，总领馆愿一如既往地深入沟通、加强配合、提供支持。王尉育最后预祝访问团南美之行取得丰硕成果。

刘永辉表示，南京是有着悠久历史和文化底蕴的六朝古都，在经济发展、科技教育、政策扶持等方面都有特色。南京积极推进更高水平对外开放，不断增强外贸发展韧性，大力增强对外开放活力，推动全市开放型经济高质量发展，积极建设具有世界聚合力的双向开放枢纽。此行希望能在里约总领馆和当地侨团支持下，在巴西寻找新的贸易发展机会，同时邀请在巴企业家到南京考察访问。

张小春代表巴西和统会对访问团的到来表示热烈欢迎。张小春介绍了巴西和统会的发展情况，表示巴西和统会长期以来致力于促进中巴双边经贸往来以及民间交往。多年以来，巴西和统会与南京市各界建立了良好的合作关系，未来，巴西和统会将继续与南京市在密切经贸往来、加强人文交流等方面进一步深化合作，在促进祖国统一、推动两岸交往上努力作出更大贡献。

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