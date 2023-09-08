新华社北京9月8日电（记者叶书宏）首届非洲气候峰会6日在肯尼亚首都内罗毕落下帷幕。在为期三天的会议里，数十位非洲国家首脑和联合国等国际组织高官聚焦气候变化威胁和绿色增长，呼吁加大对非应对气候变化的融资技术援助，共同为全球面临的气候危机“提供解决方案”。在气候危机日益严峻的当下，非洲地区的广泛参与和适应能力增强，对于形成应对危机的南北互信与全球合力至关重要，国际社会加大对非融资和技术援助，助力非洲国家向低碳和气候韧性经济转型迫在眉睫。

非洲是全球受气候变化影响最大的大陆。近几十年来，非洲气温上升速度加快，与天气和气候相关的自然灾害日趋严重。世界气象组织报告显示，2022年非洲大陆有超过1.1亿人直接受到气候灾害影响，气候相关自然灾害造成的死亡人数高达5000人以上，造成的经济损失超过85亿美元。气候变化对非洲经济社会的间接影响也在不断加剧。农业是非洲国民经济和民众生计的支柱，但受气候变化影响，非洲农业生产率增长自1961年以来下降了34%，预计到2025年非洲国家每年粮食进口量将增加约3倍，进口粮食资金将从350亿美元增加到1100亿美元，由此带来沉重的财政负担。因此从道义上讲，加大对非应对气候变化的支持是国际社会的共同责任。

9月4日，在肯尼亚内罗毕，与会代表参加首届非洲气候峰会开幕式。新华社记者 韩旭 摄

加大对非洲应对气候变化的国际援助，同样也是全球发展的理性要求。非洲是发展中国家最密集的大陆，全球未来发展的重要增量，非洲能否达成发展目标并实现绿色转型，对于全球形成更可持续的发展生态具有重要意义。实际上，非洲已为此做出了巨大努力，很多非洲国家承诺在较短时间内向绿色能源转型，超过70%的非洲国家将清洁能源和农业列为其国家自主贡献的优先事项。非洲拥有丰富的可再生能源资源，开发潜力巨大，除水电之外，可再生能源商业化正在加速推进。例如摩洛哥太阳能产业已处于全球领先水平，每年可为世界节省超过76万吨的碳排放量，肯尼亚地热能的使用将帮助该国到2030年减少32%的碳排放量，此外非洲大陆还开展了很多“碳封存”项目……

当务之急是解决气候融资问题，这也正是本次峰会的重要议题。非洲开发银行研究数据显示，非洲在2020年至2030年间的气候融资需求预估达2.8万亿美元，每年另需1.3万亿美元实现可持续发展目标。然而，目前非洲仅能获得全球气候融资的3%，其中14%来自私营部门，这个比例是世界上最低的。前不久法国举行的新全球融资契约峰会上，埃及总统塞西指出，非洲大陆气候融资需求旺盛，实现《巴黎协定》中提交的国家自主贡献目标和推进绿色基础设施建设面临较大资金缺口。来自非洲权力转移组织的参会代表穆罕默德·阿多在峰会上直言不讳：“我们拥有丰富的清洁、可再生能源，利用这些能源来推动我们未来的繁荣至关重要。但要实现这一目标，非洲需要那些因我们的苦难而致富的国家提供资金。”

6月6日，在联合国位于肯尼亚首都内罗毕的办事处，人们在低碳和电动交通载具展上参观体验电动滑板车。新华社记者 韩旭 摄

填补资金技术缺口对非洲而言并非易事，面临多重困境。首先是发达国家的失信，在新全球融资契约峰会上，刚果（布）总统萨苏就提出，发展中国家实现向低碳和气候韧性经济的转型将耗资数万亿美元，发达国家承诺每年提供1000亿美元帮助发展中国家应对气候变化，而这一目标自2009年确立以来从未兑现。其次是全球发展融资的滞后，联合国秘书长古特雷斯形容当前国际金融结构“过时、功能失调、不公正”，南非总统拉马福萨、塞内加尔总统萨勒等非洲国家领导人均要求多边开发银行降低借贷成本、提高办事效率，为欠发达国家提供所需且应得的信贷支持。此外还有绿色保护主义的技术壁垒，有的国家以推动本国能源转型为借口，通过各种不公平法案和行政举措，投入数千亿美元为本国制造业提供高额补贴，同时针对别国的绿色产业大搞贸易壁垒，掐断了包括非洲在内的发展中国家获得绿色技术的路径……

本次峰会通过了《内罗毕宣言》，呼吁发展中国家和发达国家携手降低温室气体排放，并敦促发达国家兑现相关的出资和技术援助承诺。人类应对气候变化的共同挑战，非洲国家的作用不能被忽视，非洲的声音更不能只是被听到，其诉求应得到重视并真正影响国际议程。正如峰会组织者所宣介的，这次峰会要展示的是，非洲是气候投资的目的地，是解决全球气候危机的关键参与者。

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