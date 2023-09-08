新华社雅加达9月8日电 题：中国东盟合作未来更可期

新华社记者林昊 陆芸

建设更为紧密的中国－东盟命运共同体倡议提出10周年之际，东亚合作领导人系列会议在印度尼西亚雅加达举行。中国与东盟进一步凝聚合作共识，加强战略对接，实现更高水平经济融合和联动发展，合作持续提质升级，为构建更为紧密的中国－东盟命运共同体提供更多强劲动能，为亚太和平稳定、持久繁荣注入更多确定性和正能量。

2013年，习近平主席在印尼提出建设更为紧密的中国－东盟命运共同体。10年来，中国与东盟面对复杂多变的国际形势，坚持真诚相待、守望相助、互利互惠、协调包容，走出一条长期睦邻友好、共同发展繁荣的正确道路。

10年中，中国和东盟的经贸合作往来不断深化。《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）正式签署，红利逐步释放，中国－东盟自贸区建设深入推进，双方互为最大贸易伙伴，互为重要的投资来源地和目的地。双边贸易额去年已达9700多亿美元，比10年前增长了1倍多，已连续3年互为最大贸易伙伴。中国－东盟自贸区3.0版谈判今年年初启动，有望进一步降低关税和非关税壁垒，提升贸易投资自由化便利化水平，助力东盟地区的发展，推动区域经济一体化。

10年来，中国和东盟高质量共建“一带一路”合作成果尤为丰硕。中老铁路、金港高速公路和雅万高铁等一系列标志性项目陆续建成，正在有效缓解地区基础设施投入不足、区域互联互通相对滞后等发展瓶颈。双方始终践行共商共建共享原则，实现互利共赢。中方表示，将积极推动“一带一路”倡议与东盟印太展望进行互利合作。

当前，中国－东盟经贸合作不断提质升级。本次中国－东盟领导人会议通过双方关于深化农业、电子商务、科技创新等领域合作的成果文件。近年来，中国和东盟国家产业链供应链深度融合，数字经济、绿色经济合作方兴未艾。不少东盟专家表示，中国和东盟国家基于优势互补进行产业链合作，正在构建的产业链和供应链体系将成为全球产业链的重要组成部分。中国电动车在泰国、印尼等东盟国家深受欢迎，相关领域的合作给东盟国家发展带来新的机遇。

中国和东盟国家山水相连，传统友谊源远流长。中国作为域外国家第一个加入《东南亚友好合作条约》，今年正值20周年。中国视东盟为对外交往的优先方向，支持东盟共同体建设，支持东盟在区域合作中的中心地位。中国在各国中第一个与东盟建立战略伙伴关系，2021年又率先提升为全面战略伙伴关系，充分体现了双方的战略互信。

中国与东盟是拆不散、离不开的好邻居、好兄弟、好伙伴。新冠疫情中，中国与东盟同舟共济，双方的关系得到进一步升华。疫情结束以来，双方人员往来和各领域交流加速恢复，泰国等东盟国家高官在机场热烈欢迎中国游客的暖心情景充分体现双方的深情厚谊。

中国和东盟均主张坚持真正的多边主义和开放的区域主义。面对个别国家在本地区搞“脱钩断链”、构筑“小院高墙”的企图，东盟国家明确发出不愿选边站队、不做大国博弈棋子的声音。印尼总统佐科在本次东亚合作领导人系列会议上表示，东盟国家无意成为代理人，将致力于与各方合作以实现地区和平与繁荣。

中国和东盟分别是世界第二和第五大经济体。双方互为发展机遇，合作潜力巨大，应携手打造经济增长中心、推进新兴产业合作、维护地区和平安宁、携手扩大人文交流。只要双方坚持走正确的道路，无论未来经历怎样的风雨，中国和东盟的合作都将牢不可破、行稳致远，推动双方实现更大的发展。

展望未来，中国愿与东盟国家坚守团结自强初心，秉持合作共赢精神，建设好和平、安宁、繁荣、美丽、友好的共同家园，向着更为紧密的中国－东盟命运共同体不断迈进。中国和东盟合作必将不断深化，未来更可期。

(责编：于洋、刘叶婷)