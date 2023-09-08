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中国驻瑞典大使崔爱民在瑞媒体发表署名文章《真实的新疆，美好的家园》

2023年09月08日10:27 | 来源：人民网-国际频道
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人民网斯德哥尔摩9月7日电 （记者殷淼）9月7日，中国驻瑞典大使崔爱民在瑞典网络媒体《新闻之声》上发表题为《真实的新疆，美好的家园》的署名文章，通过客观详实的数据和案例，讲述新疆经济社会不断进步和人民生活幸福和谐的真实故事。同时，对抹黑污蔑新疆及炮制散布涉疆虚假信息予以严厉批驳。表示欢迎包括瑞典在内的各国朋友去新疆走一走、看一看，亲身感受新疆的发展、进步和稳定。全文如下：

历史上，新疆是古丝绸之路上的璀璨明珠，见证了东西方的互通有无、互学互鉴，留下了共同繁荣发展的宝贵篇章。现在，新疆是中国向西开放的桥头堡，天山南北稳定祥和，各族人民安居乐业。这片热土不断焕发出新的生机，处处都有说不完的幸福故事，每一位去过新疆的朋友都会由衷地赞叹，新疆是个好地方！

但一段时间以来，一些人炮制散布了大量涉疆虚假信息，企图蒙骗国际社会、遏制新疆发展。考虑到去过新疆的瑞典老百姓很少，在不了解真相的情况下极易受到误导，我深感有必要通过一些故事为瑞典朋友们还原一个真实的新疆。

“物阜民丰，生齿日繁”

在中国，我们把14亿人民的幸福生活作为最大的人权，发展是实现人民幸福的关键，人口是社会发展的前提。新中国成立以来，新疆经济社会发展不断进步，各族人民生活水平持续提高。到2020年底，新疆现行标准下306.49万农村贫困人口全部脱贫，千年绝对贫困问题得到历史性解决。过去60多年来，中国新疆地区人口总量增长了4倍，总人口逾2585万，人均预期寿命从30岁提高到72岁。维吾尔族人口总量从220万增长到约1200万，占新疆总人口的44.96%，占新疆少数民族人口的77.85%。新疆的人口发展是中国人口发展的缩影，也是新疆发展进步的真实写照。在事实真相面前，“种族灭绝”这样的弥天大谎终将不攻自破。

“辛勤劳动，增收致富”

在新疆，促进就业是最大的民生工程。新疆坚持“劳动者自主择业、市场调节就业、政府促进就业和鼓励创业”的方针，实施就业优先战略和更加积极的就业政策。新疆各族群众劳动就业均受法律保护，劳动就业完全自由，劳动权益依法得到保障。截至2020年，新疆劳动就业总人数达1356万人，基本实现了城乡有劳动能力的人全就业。近十年，新疆城镇居民年人均可支配收入由17921元增长至37642元，农村居民年人均可支配收入由6394元增长至15575元。新疆各族群众通过自己勤劳的双手增收致富，过上了幸福生活。新疆博州博乐市有一位“种棉好手”牙里买买提·阿布都热合曼，他家中150公顷的棉花种植已完全实现机械化、自动化。棉花平均亩产量的提高带来了更多收入，也为乡亲们提供了工作岗位和稳定的薪资。类似的故事还有千千万，新疆各族群众为了追求美好生活，在阳光下体面劳动，所谓新疆“强迫劳动”的说法荒谬无知，根本无法捆绑新疆各族人民勤劳的双手。

“摆脱束缚，重获新生”

涉疆问题的本质是反暴恐、去极端化、反分裂问题，而不是所谓民族、宗教、人权问题。曾有一段时间，暴恐势力在新疆策划实施了几千起恐怖事件，造成数千名无辜民众伤亡，数百名公安民警殉职。为了维护新疆各族人民的安全，新疆既坚决打击恐怖主义，又依法设立职业技能教育培训中心，通过教育挽救受到极端思潮侵蚀的人员，从源头上铲除恐怖主义产生的土壤。目前，教培学员已全部结业并实现稳定就业，过上了幸福生活。一位名叫木拉提·艾尔肯的学员讲道，自己曾感染关于“圣战”的宗教极端思想，后在家人劝说下到教培中心学习了国家通用语言文字、法律知识和去极端化等内容，不仅摆脱了宗教极端思想的束缚，还掌握了就业技能。现在，他和家人在喀什过上了幸福生活。实践证明，设立职业技能教育培训中心，是中国新疆依法开展反恐、去极端化斗争的有益探索，不容抹黑和污蔑。

“宗教和睦，文化共存”

在新疆，公民是否信仰宗教、信仰何种宗教及教派均享受完全的自由。宗教人士受人尊敬，清真寺条件越来越好，展现出宗教和谐的良好风貌。乌鲁木齐洋行清真寺伊玛目木哈提热木·西日甫说，寺里冬有暖气、夏有空调，汉语、维吾尔语、哈萨克语、柯尔克孜语的各类宗教书籍可供信教群众随时取阅，一些在疆旅居的外国穆斯林也常去做礼拜。在新疆，各民族文化遗产得到保护，民族优秀传统文化得到传承。新疆维吾尔“木卡姆艺术”“玛纳斯”“维吾尔族麦西热甫”等被列入联合国教科文组织非遗名录，维吾尔族“麦西来甫”、哈萨克族“阿依特斯”、柯尔克孜族“库姆孜弹唱会”等民族传统文艺活动广泛开展。新疆各族人民像石榴籽一样紧紧抱在一起，团结共建美好家园，“宗教迫害”“文化灭绝”等谬论只为“妖魔化”新疆形象，遏制新疆发展，绝不会得逞。

“开放大门，拥抱世界”

古时的商贾驼铃早已化作中欧班列的鸣笛，从霍尔果斯、阿拉山口口岸一路向西；大漠古道也都变身纵横交错的公路，激活人流、物流、信息流，激发区域经济发展活力。乌鲁木齐国际陆港区一条条密密麻麻的轨道，喀什和霍尔果斯经济开发区一座座相继落户的企业，都在诉说新疆发展自身、拥抱世界的故事。目前，新疆已与190个国家和地区开展了经贸合作，进出口贸易额年均增长3.2%。境外投资企业600余家，一批本土企业加快“走出去”。去年9月，以“共商、共建、共享、合作向未来”为主题的第七届中国—亚欧博览会在新疆成功举办，共签订合作项目448个、金额1.1713万亿元，为历届博览会之最，古老的丝绸之路日益焕发出新的生机活力。

“百闻不如一见，公道自在人心。”近年来，已有来自100多个国家、地区和国际组织的2000多位专家学者、记者、外交官、宗教界人士等参访新疆，亲眼见证了新疆的稳定发展和人民的幸福生活。新疆的大门是敞开的，2500多万天山儿女真诚欢迎包括瑞典在内的各国朋友去新疆走一走、看一看，亲身感受新疆的民族团结进步、宗教信仰自由、经济繁荣发展、社会和谐稳定和人民安居乐业。

(责编：于洋、常红)

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