人民网记者 赵艳红

你好！中国朋友！

你好！我曾经到中国留学。

你好！我在中国公司工作！

你好！是来埃塞考察投资吗？

你好……

埃塞俄比亚首都亚的斯亚贝巴出自阿姆哈拉语，本意为新鲜的花朵。12个小时，从北京直航这座鲜花之城。接下来数日的采访，在一声声中文“你好”的问候中，记者的心情就如这里盛开的花朵般明媚。

友谊广场的游客与记者互相拍照。人民网记者 陈星星摄

“你好！如果有机会，我想去中国留学。”在毗邻埃塞俄比亚总理府的友谊广场，约汉斯向记者述说了因疫情未能赴中国留学的遗憾。他来自提格雷州，毕业于亚的斯亚贝巴大学土木工程专业，目前是中交一公局集团的高级雇员。中文老师帮他取名“苏涛”，寓意像大海的波涛一样。

“在中国公司工作，我明白了什么是管理——不能浪费时间、人才和材料。”27岁的苏涛大学毕业后就开始在中国的建筑公司工作。他发现，在埃塞搞建筑的中国公司特别多，如果从中国留学回到埃塞进中国建筑类的企业工作，收入会更高。他的梦想是到35岁，创建自己的建筑分包公司，跟中国建筑公司合作。

约汉斯带记者领略了友谊广场的埃塞俄比亚元素：国花马蹄莲花形状的双曲面演讲台；广场浮雕墙上刻着的咖啡树、高原、山峰、乐器等埃塞俄比亚最具代表性的植物、风光等；台阶上刻有民族符号……无不反映了埃塞俄比亚文明、文化的多样性和统一性。

约汉斯（图左）与德贝拉在友谊广场咖啡厅交谈。人民网记者 赵艳红摄

在友谊广场中央，寻着咖啡的香气，记者和约汉斯来到一家极具烟火气的咖啡店。“你好！”咖啡店经理德贝拉女士热情地跟记者打招呼。她家就在友谊广场旁。“我在附近住了15年了，原来这里非常糟糕，是一块废弃的场地，堆满了垃圾……建成广场后，环境好了，游客多了，附近居民的收入也多了。”

“感谢中国企业帮我们修建这么美的广场。”德贝拉硕士毕业后成为了护士，从医院跳槽到目前的咖啡店，离家更近了，收入翻了倍。“特别欢迎中国企业来埃塞投资。它们会按期交工，管理也很好，资金到位。”她笑着说。

据悉，友谊广场目前日均接待游客近2000人次。园区提供公园管理、餐饮、绿化、婚纱摄影等岗位，已经解决了近400人的就业问题。而在工程建设期间，直接带动近2500名属地员工就业，间接带动了埃塞属地苗木公司、石料公司等相关产业链发展。

友谊广场的果汁店一座难求。人民网记者 陈星星摄

告别咖啡店，继续行走在友谊广场，一张张笑脸、一声声“你好”，让记者和同事流连忘返。几对新人在广场上拍婚纱照，我们送上美好祝福，热情开朗的埃塞人还邀请记者一起合影，镜头记录下两国人民友好的瞬间。

友谊广场是中国援埃塞俄比亚河岸绿色发展项目的重要组成部分，是中埃共建“一带一路”重点项目，一期工程占地28.58公顷，由中交一公局集团承建。在为期11个月的建设过程中，中交一公局集团克服物资调配困难、疫情防控压力、气候条件限制等诸多不利因素，完成了非洲功能最多、面积最大的城市综合广场建设。

该项目是落实中非合作论坛北京峰会“八大行动”倡议“绿色发展”行动计划的具体举措，契合埃塞全面发展旅游业的绿色远景规划，在成功带动当地经济发展，提高当地居民生活水平的同时，也让中国“绿水青山就是金山银山”的生态发展理念在遥远的非洲大陆得以印证。

一对新人在友谊广场拍照。人民网记者 赵艳红摄

共建“一带一路”倡议源于中国，机会和成果属于世界。自2018年中国和埃塞签署共建“一带一路”谅解备忘录以来，两国在基础设施建设、经贸投资等领域不断深化合作，埃塞人民是亲历者、建设者、受益者！

“欢迎再到埃塞来！”“欢迎来中国！”结束采访回国前，记者跟埃塞的朋友们不言离别。

“一带一路”，前途远大！

埃塞俄比亚，后会有期！

(责编：于洋、常红)