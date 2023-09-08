新华社北京9月7日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯副外长里亚布科夫7日表示，美国向乌克兰提供贫铀弹是导致局势升级的犯罪行为，此举表明美方公然漠视在战区使用贫铀弹对环境的影响。

美国国务卿布林肯6日突访乌克兰首都基辅，并宣布美方将向乌方提供逾10亿美元援助。美国国防部当天公布的清单显示，此轮对乌军援首次包含贫铀弹，供美方此前援乌的“艾布拉姆斯”坦克使用。

俄罗斯副外长里亚布科夫7日在吉尔吉斯斯坦首都比什凯克出席一场活动时说，世界上许多环境学家、化学家、医生已就贫铀弹可能对环境造成的不可逆损害发表大量文章，而美国不在乎这一切。“很明显，这种武器不会在美国领土上使用，所以他们不在乎这种武器会给当地人和在那里生活的未来几代人带来什么。”

另据俄罗斯卫星通讯社7日报道，俄总统新闻秘书佩斯科夫就美国向乌克兰提供贫铀弹发表评论说，这“非常糟糕”。他表示，前南斯拉夫地区曾因被贫铀弹袭击承受极为悲惨的后果，当地患肿瘤和其他疾病人数急剧增加，他们的后代也受到影响。历史将在乌克兰领土上重演。

乌克兰媒体援引乌军事专家阿列克谢·盖特曼的话报道说，美国向乌克兰提供贫铀弹，将帮助乌军击穿俄军坦克装甲，并摧毁俄军坚固的防空洞或碉堡。俄军想要制造出更有效的坦克装甲，还需花费很长时间。贫铀弹相对廉价，因此乌军有机会大量装备西方提供的贫铀弹。

贫铀具有放射性，长期接触会对人体健康和环境造成严重影响。1999年，以美国为首的北约军队绕过联合国安理会对当时的南斯拉夫联盟共和国进行长达78天的轰炸，投放总计2.2万吨炸弹，其中包括15吨贫铀弹。塞尔维亚急救中心的研究表明，1999年以后该国出生的儿童中，1至5岁多发外胚层肿瘤，5至9岁多发恶性血液病，9至18岁脑瘤发病率急剧上升。（参与记者：邓仙来、刘恺、赵冰、陈汀）

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