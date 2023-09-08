活动现场。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳9月7日电 （记者李强）9月7日，作为“‘一带一路’倡议十周年回顾与展望”研讨会暨中国中亚“黄金30年”交流会系列活动之一的进口博览会座谈会在哈萨克斯坦纳扎尔巴耶夫大学成功举办。中国驻哈萨克斯坦使馆经济商务处参赞于献涛、国家会展中心（上海）相关领导、中国日报社21世纪报社总编辑曾庆锴、哈萨克中国银行阿斯塔纳分行行长徐菁、哈萨克斯坦贸易政策发展中心副主任埃根贝尔迪耶娃·阿塞尔等出席活动并致辞。

于献涛表示，自2018年以来，哈萨克斯坦始终是进博会的积极参与者，已经连续5年参展，并取得丰硕成果。希望广大哈方机构和企业积极利用进博会平台，同中国企业建立更紧密的合作关系，向中国民众宣介哈优质商品，签署更多经贸订单，为推动中哈永久全面战略伙伴关系行稳致远贡献力量。

国家会展中心（上海）相关领导表示，中国国际进口博览会已经成为中哈两国合作与交流的重要渠道。未来，我们将继续努力通过进博会推动中哈两国在经贸领域的合作，加强政策沟通，为企业提供更好的商业环境和便利条件，加强产能合作，共同打造中哈经贸合作的新增长点，加强人员交流，促进人文交流与友好往来。

徐菁表示，作为进博会战略合作伙伴，中国银行将全力践行推动高水平对外开放国家战略，发挥在外汇外贸、跨境金融、会展服务等领域的专业优势，为进博会展客商提供全方位精准高效金融服务，助力各方共享进博红利，让更多哈萨克斯坦企业通过进博会平台展现新的风采、共享全球机遇。

埃根贝尔迪耶娃·阿塞尔表示，进博会是哈萨克斯坦企业展示自身产品、寻找潜在客户、扩大出口范围的绝佳平台。自首届进博会以来，哈萨克斯坦就不断参与进博会。第六届进博会，哈萨克斯坦贸易政策发展中心将组织数十家企业参展，希望通过进博会的平台拉近两国工商界的关系，助力双方在新领域开展互利合作。

活动期间，进博局、国家会展中心（上海）与哈萨克斯坦贸易政策发展中心签署了合作协议，为进一步加强合作奠定了基础，并充分凝聚各方共识，扩大了进博会在哈萨克斯坦的影响力，为推动中哈两国经贸合作发展作出了积极努力。

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