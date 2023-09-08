2022年度联合国教科文组织教育信息化奖颁奖仪式现场。人民网记者 尚凯元摄

人民网巴黎9月7日电 （记者尚凯元）2022年度联合国教科文组织教育信息化奖颁奖仪式于当地时间9月7日在法国巴黎教科文组织总部举行。中国“国家智慧教育平台”项目和爱尔兰“国家资源中心”项目共同获奖。教科文组织教育助理总干事贾尼尼、巴林王国教育大臣主麻为获奖项目颁奖。

贾尼尼对中国“国家智慧教育平台”的获奖表示祝贺，并在致辞中表示，中国“国家智慧教育平台”是确保公共数字学习平台普遍访问和有效使用的杰出举措，向世界展示了如何利用数字技术使教学和学习更加普及，为全球数字教育变革提供了有益经验。

我获奖代表、教育部教育技术与资源发展中心（中央电化教育馆）主任李萍表示，中国政府高度重视数字教育发展，将其作为数字中国的重要组成部分。中国教育部2022年启动实施国家教育数字化战略行动，聚焦学生学习、教师教学、学校治理、教育创新，开通上线国家智慧教育平台，打造中国最重要的教育公共服务产品。平台的上线和大规模应用体现了数字技术对教育发展产生的持续溢出效应，有效服务构建全民终身教育体系，促进教育公平和教育高质量发展。本次获奖也体现了国际社会对中国教育数字化发展的高度认可。中国政府愿同国际社会共享优质数字教育资源，共商数字教育解决方案，共促教育数字化能力建设，为推动全球数字教育交流合作发挥更大贡献。

教科文组织教育信息化奖全称哈马德·本·伊萨·阿勒哈利法国王教育信息化奖，由巴林王国提供资助，主要奖励将信息通信技术应用于教育和教学领域并作出突出贡献的组织和个人，是联合国系统内教育信息化最高奖项。该奖2022年度主题是“利用公共平台确保包容性地获取数字教育内容”，旨在支持联合国教育变革峰会所提出的“公共数字学习门户”倡议。中国教育部副部长、中国联合国教科文组织全国委员会主任陈杰出席颁奖仪式。

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