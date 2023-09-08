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中方强调联合国维和行动要坚持政治导向

2023年09月08日07:06 | 来源：新华网
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　　新华社联合国9月7日电 中国常驻联合国副代表耿爽7日在安理会审议联合国维和行动公开会上发言，强调联合国维和行动要坚持政治导向。

　　耿爽指出，维和行动是政治外交努力的补充，是手段而非目的。维和特派团从制定授权、派遣部署到执行任务、开展行动，都不能忘记服务政治解决这一根本目标，不能偏离支持外交努力这一总体方向。

　　耿爽说，当事国政府和人民是实现本国和平与发展的真正主体。取得当事国政府信任、获得当地民众支持是维和行动顺利开展的基础和前提，是服务政治进程的要求和保障。近期联合国马里多层面综合稳定特派团撤出马里引发各方关注，联合国驻刚果（金）稳定特派团执行任务遇到阻力令人担忧。联合国要从中汲取教训，不断完善和改进维和工作。

　　耿爽还就联合国维和行动要强化伙伴关系、谨慎使用武力、坚持与时俱进阐述中方看法。

　　耿爽表示，维和人员安全风险上升也是近年来维和行动面临的突出问题。联合国维和行动要针对新威胁、新挑战，主动做出调整，积极加以应对。作为联合国维和人员安全之友小组共同主席，中方愿就如何全面落实安理会第2518号决议，同有关各方加强探讨，共同为保障蓝盔卫士安全作出更大努力。

　　耿爽说，中国是联合国维和行动的积极参与者和重要贡献者。中方将继续积极支持、推动、参与联合国维和行动，为维护国际和平与安全作出更大贡献。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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