新华社北京9月7日电 题：深化上合法治交流合作 推动全球治理体系改革完善——多国人士高度评价习近平主席向第十次上海合作组织成员国司法部长会议致贺信

新华社记者

9月5日，国家主席习近平向第十次上海合作组织成员国司法部长会议致贺信。多国人士表示，习近平主席的贺信总结和肯定了上合组织成员国在促进法治建设、加强务实合作方面取得的成果，为上合组织成员国深化法律和司法行政领域交流合作注入新动力，助力各成员国携手构建人类命运共同体。

“维护以国际法为基础的国际秩序”

习近平主席在贺信中指出，自2013年上海合作组织成员国司法部长会议机制运行以来，各成员国秉持和弘扬“上海精神”，相互支持，精诚合作，不断促进各国法治建设，加强政府间司法领域交流互鉴，持续开展法律服务领域务实合作，坚定维护以联合国为核心的国际体系和以国际法为基础的国际秩序，发挥了重要作用。

乌兹别克斯坦司法部长阿克巴尔·塔什库洛夫对上合组织各成员国“加强政府间司法领域交流互鉴，持续开展法律服务领域务实合作”有切身感受。他说，乌中两国在培养法律人才以及司法鉴定等领域进行了紧密合作，这为更好保障跨国投资者利益、推动两国经济高质量发展作出贡献。通过司法部长会议机制等平台，上合组织各成员国能够通过双边和多边交流获得许多司法领域发展的新信息，这对各国促进本国法治建设发挥了重要作用。

在《哈萨克斯坦实业报》总编辑谢里克·科尔茹姆巴耶夫看来，习近平主席的贺信对上合组织成员国秉持和弘扬“上海精神”，加强司法领域交流互鉴和务实合作具有重要意义。他说，上合组织是各成员国加强交流对话、促进共同发展的重要平台。上合组织框架下，各成员国在司法等领域开展合作，对推动区域法治建设、完善全球治理具有重要意义。

沙特阿拉伯国际问题专家阿卜杜勒·阿齐兹·沙巴尼十分赞同习近平主席的论述。沙巴尼说：“上合组织成员国在司法等领域不断加强交流，持续进行务实合作，有效促进了各成员国的法治建设，上合组织在维护以国际法为基础的国际秩序等方面发挥了重要作用。”

参加此次司法部长会议的中国国际法学会会长黄进说，习近平主席在贺信中的重要论述涵义深刻，为上合组织成员国在司法等领域深化交流合作注入新动力。贺信总结和肯定了司法部长会议机制运行以来，各成员国在促进本国法治建设、加强务实合作方面取得的成果，以及在维护地区和世界和平稳定方面所发挥的作用。

“中国作用值得高度赞赏”

习近平主席在贺信中强调，中国高度重视法治固根本、稳预期、利长远的保障作用，积极参与全球治理体系改革和建设。

俄罗斯科学院中国与现代亚洲研究所政治研究和预测中心领衔研究员帕维尔·特罗辛斯基对“中国高度重视法治固根本、稳预期、利长远的保障作用”这一论述很有共鸣。特罗辛斯基说，习近平主席的贺信再次充分体现了中国对法治建设的高度重视。如今，中国法治建设取得了巨大成就，立法工作覆盖政治、经济、社会等所有重要领域。同时，中国在上合组织框架内努力推动相关合作，“中国作用值得高度赞赏”。

吉尔吉斯斯坦国家战略研究所专家舍拉迪尔·巴克特古洛夫高度认同习近平主席关于中国积极参与全球治理体系改革和建设的论述。他说：“中国在法治领域取得了历史性进步，同时积极参与全球治理，坚定维护《联合国宪章》宗旨和原则，为各国树立了榜样。”

巴基斯坦伊斯兰堡和平与外交研究所所长费尔哈特·阿西夫同样高度评价中国法治建设取得的成就及其对全球治理所作贡献。她说，中国致力于建立全面的法律框架、不断完善自己的司法体系、加强对公民和企业的法律保护，这为促进经济增长和创新营造了有利环境。“在共建‘一带一路’项目中，中方注重法律协议和争端解决机制，符合国际规范，在这方面树立了榜样。”

中国政法大学国际法学院院长孔庆江表示，近年来，中国在推进全面依法治国、法治中国建设方面取得了显著成就。同时，中国秉持构建人类命运共同体理念，积极参与全球治理体系改革和建设，促进全球性问题的妥善解决，为国际法治的发展和完善作出了贡献。

“为推动构建人类命运共同体作出积极贡献”

习近平主席在贺信中强调，中国愿同上海合作组织其他成员国一道，不断深化新时代各国法律和司法行政领域交流合作，以法治方式促进各国经济高质量发展，维护地区和平稳定，推动构建人类命运共同体。

俄罗斯司法部长康斯坦丁·崔琴科高度认同上合组织成员国间加强上述领域合作的重要性，认为这对各方携手构建人类命运共同体尤其具有重要意义。崔琴科表示，希望各成员国能在相互尊重的基础上，加强在相关领域有益实践经验的交流互鉴，让这一合作机制不断发展。

费尔哈特·阿西夫认为“不断深化新时代各国法律和司法行政领域交流合作”具有重要意义。她说，法治对保障各国经济高质量发展、维护地区和平稳定至关重要，强化贸易、投资等领域的法律框架以及加强在反恐执法等领域的合作有助于为各国经济增长创造有利环境。期待上合组织成员国进一步深化相关领域合作，为政府、企业与个人的跨境互动创造更加便利的条件。

参加此次司法部长会议的塔吉克斯坦司法部长穆扎法尔·阿舒里约恩看好司法部长会议机制的发展前景。他说，各方通过这一机制达成共识，加强了多边合作，为各国人民带来福祉。未来，各成员国应在司法等领域信息化、数字化等方面进一步开展合作，塔方愿继续与其他成员国分享经验、深化合作。

上海政法学院校长刘晓红说，希望未来上合组织各成员国积极开展双边和多边交流合作，加强各国地方法院、仲裁机构等在司法改革、案例交流、审判实践等领域的信息共享，不断提升合作实效，为构建更加紧密的上合组织命运共同体、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。（综合新华社记者报道，执笔记者：何梦舒、王雅楠、汤洁峰）

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