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外交部发言人就美方在东亚峰会上无理指责中方答记者问

2023年09月08日00:28 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月7日电 外交部发言人7日就美方在东亚峰会上无理指责中方答记者问。

　　有记者问：据了解，在9月7日举行的东亚峰会上，美方代表就台湾、南海等问题对中方进行无理指责。中方对此有何回应？

　　发言人说，美国代表罔顾事实，对中国进行无端指责，中方坚决反对、绝不接受，已向美方提出严正交涉。

　　发言人强调，台湾问题纯属中国内政，不容任何外部干涉。“台独”分裂行径和外部势力纵容才是台海和平的最大威胁。要真正维护台海和平稳定，就必须坚决反对“台独”。“我们敦促美方切实恪守一个中国原则和中美三个联合公报规定，停止利用台湾问题干涉中国内政，以实际行动维护台海和平稳定，而不是相反。”

　　发言人说，中方一贯反对个别域外国家在南海制造事端、挑动对抗，破坏地区和平稳定。中国和东盟国家正积极推动“南海行为准则”磋商。域外国家应当尊重地区国家为商谈南海规则、维护南海和平稳定作出的努力。

　　发言人表示，此次东亚峰会表明，绝大多数国家都主张通过建设性对话和友好协商加强合作，共同打造地区增长中心。美方有关做法蓄意偏离会议主题，破坏合作气氛，同地区人民意愿背道而驰，充分暴露了美方是东亚合作和地区稳定的搅局者、破坏者的真面目。会上也无人附和美方谬论。美方做法只会自取其辱，搬起石头砸自己的脚。

(责编：岳弘彬、牛镛)

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