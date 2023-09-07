新华社雅加达9月7日电（记者汪奥娜 高阳）第43届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议7日在印度尼西亚首都雅加达闭幕。印尼总统佐科在闭幕式上表示，印尼在担任东盟轮值主席国期间为维护地区稳定与繁荣作出很多努力，呼吁各成员国继续将该地区建设成和平与包容的舞台。

佐科在闭幕式上表示，本届会议通过一系列成果文件，东盟各成员国将继续携手面对复杂且多变的全球性挑战。

随后，佐科将东盟轮值主席国木槌移交给2024年主席国老挝总理宋赛。

在会议闭幕后的新闻发布会上，佐科表示，印尼与东盟持续为地区发展中国家的利益发声，包括推进下游工业发展。

此外，本届峰会还发布一系列关于加强电子商务、食品安全、气候变化、蓝色经济等多领域多边合作的成果文件。

东盟峰会一般每年召开两次，上半年和下半年各举行一次。上届东盟峰会于5月10日至11日在印尼举行。

东盟成立于1967年，现成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

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