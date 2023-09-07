人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

第43届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议闭幕

2023年09月07日23:30 | 来源：新华网
小字号

　　新华社雅加达9月7日电（记者汪奥娜　高阳）第43届东盟峰会及东亚合作领导人系列会议7日在印度尼西亚首都雅加达闭幕。印尼总统佐科在闭幕式上表示，印尼在担任东盟轮值主席国期间为维护地区稳定与繁荣作出很多努力，呼吁各成员国继续将该地区建设成和平与包容的舞台。

　　佐科在闭幕式上表示，本届会议通过一系列成果文件，东盟各成员国将继续携手面对复杂且多变的全球性挑战。

　　随后，佐科将东盟轮值主席国木槌移交给2024年主席国老挝总理宋赛。

　　在会议闭幕后的新闻发布会上，佐科表示，印尼与东盟持续为地区发展中国家的利益发声，包括推进下游工业发展。

　　此外，本届峰会还发布一系列关于加强电子商务、食品安全、气候变化、蓝色经济等多领域多边合作的成果文件。

　　东盟峰会一般每年召开两次，上半年和下半年各举行一次。上届东盟峰会于5月10日至11日在印尼举行。

　　东盟成立于1967年，现成员国包括印度尼西亚、泰国、新加坡、菲律宾、文莱、马来西亚、越南、老挝、柬埔寨和缅甸10国。

(责编：牛镛、岳弘彬)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部