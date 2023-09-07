新华社北京/罗安达9月7日电 题：一个惠及非洲民众的“放心水”项目

新华社记者

烈日下，人们头顶着水桶、水壶、水盆从各家赶来，聚集在送水公司设立的取水点旁，翘首以盼水罐车的到来；一些更偏远的地区，天还未亮，村民们就要携带各种容器，排着长队在附近的水井和河流取水……在安哥拉北部的卡宾达省，这样的景象是许多当地居民的“共同记忆”。

多年来，由于缺乏供水基础设施，卡宾达的民众饱受缺水煎熬。大部分居民依靠当地送水公司每天利用水罐车定点取水、送水，居民饮用水的卫生、安全、便利得不到满足。

去年6月，由中国铁建国际集团有限公司承建的安哥拉卡宾达供水项目竣工，帮助当地解决了用水难题，也让许多村民第一次用上自来水。

“中国人实现了我们几代人的梦想，我们再也不用天不亮就到3公里外的河流去取水了！”谈及这一供水项目，卢哥拉社区居民佩德罗·乔斯充满感激。

中国铁建国际集团有限公司总经理李重阳说，一年多来，卡宾达供水项目运行顺利，日供水能力达5万立方米，可保障当地每周7天、每天24小时不间断供应自来水，覆盖卡宾达省92%的人口居住区域，让60万当地居民喝上了“放心水”。

抗旱解困，改善民生。不仅仅是卡宾达，安哥拉南部的库内内省，也因中国企业的到来而“解渴”。

这里每年的旱季长达9个月。当地村民奥古斯托永远不会忘记2018年的罕见旱情，“田地被太阳晒得龟裂，渴死的牲畜随处可见，无数人被迫逃往邻国。”

水渠、取水泵站、蓄水池、饮水点……由中国电力建设集团承建的安哥拉重点民生工程——库内内省抗旱工程于2019年开建，让当地民众看到了对抗旱灾、喝上净水的希望。

去年4月，项目第一、二标段竣工并投入使用，标志着这一令人瞩目的惠民工程正式发挥效能。如今，一条长达150千米的水渠已将分布在各地的蓄水池同库内内河相连，清澈的流水在水渠里泛着粼粼波光。

中国电建安哥拉国别代表处总经理李训峰介绍，这项抗旱工程使库内内省23.5万人受益，25万头牲畜饮水和牧场得到水源保障，可为5000公顷土地进行灌溉。

村民孟格拉说：“自从抗旱项目投入使用后，情况得到了很大改善，村民以及牛羊有了充足的饮用水，这条‘救命的水渠’，使我们远离了干旱。”

“安哥拉与中国的伙伴关系对我们非常重要。”库内内省省长热尔迪娜·迪达莱尔瓦对记者表示，库内内长期受干旱和贫困困扰，中国企业承建供水和抗旱工程，为改善民生、消除贫困等作出了重要贡献。

“能源代表发展，而水代表生命。”安哥拉能源和水利部长若昂·博尔热斯说，中国企业承建的供水项目为安哥拉带来了过去难以获得的清洁用水。“对于安哥拉民众来说，这些供水项目的价值难以估量。”

近年来，中国在安哥拉兴建的众多水利、交通、能源等领域的项目陆续完工。博尔热斯说，中国企业承建的项目遍布安哥拉全国，有效改善了当地民众的生活状况，也为安哥拉创造了经济发展的条件。

李重阳认为，中国企业参与“一带一路”沿线国家建设，最重要的是以“共商共建共享”的理念，积极融入并帮助当地经济社会发展。“我们要选择的项目一定是当地经济发展急需、老百姓期盼的、能为百姓带来实实在在好处的，那么项目一旦建成，社会效益就会非常大。”

“‘吃水难’一直是制约非洲经济社会发展的大难题。而中国企业在非洲承建的众多供水设施，为非洲国家开发水资源、缓解吃水难题提供了‘中国方案’。”在对外经济贸易大学中国葡语国家研究中心首席专家王成安看来，这是中国与非洲国家共建“一带一路”的生动案例，也是构建中非命运共同体的具体体现。

共建“一带一路”倡议提出10年来，一批又一批中国建设者带着“中国技术”“中国经验”踏上非洲大陆，承建水利、抗旱和供水设施。便捷、高效的饮用水处理和供应系统，安全、卫生的饮用水供应，正帮助越来越多的非洲民众喝上期盼已久的“放心水”。（记者吴昊、魏梦佳、吕诚成、刘杰）

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