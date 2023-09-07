新华社德国慕尼黑9月7日电（国际观察）共享共赢——中国电动车闪耀慕尼黑车展

新华社记者

2023年德国国际汽车及智慧出行博览会日前在慕尼黑开幕。相比上一届博览会，今年中国参展商数量翻了一番，成为本届展会亮点。与会人士和业界专家认为，中国车企深耕欧洲市场既能满足当地需求，又将激发出创新火花，创造更多中欧车企共享共赢的合作新机遇。

携手出海

为期6天的慕尼黑车展上，比亚迪、名爵、零跑、小鹏、阿维塔等众多中国品牌有备而来，推出的新款电动车欧洲首秀，以及多款主打车型引发广泛关注。

“有这么多中国品牌来到慕尼黑车展，让参会者感到非常兴奋。我们能看到中国车企是如何实现产品数字化革命的。”凯捷科技研发公司技术与创新副总裁彼得·芬特尔说，中国品牌同时也增强了慕尼黑车展的国际性。

在车展开幕前的首个媒体日上，宁德时代展出了采用磷酸铁锂材料并可实现大规模量产的车用电池“神行超充电池”，该产品可以帮助电动汽车实现“充电10分钟，续航400公里”。

宁德时代电芯研发工程师高鹏飞说，这项新技术旨在提供成本更低的汽车电池，帮助电动车更快普及。欧洲车企一直对宁德时代的新技术很感兴趣，非常需要中国电池企业提供有竞争力的解决方案，“我们希望这一产品可以成为行业新标准”。

德国贝吉施－格拉德巴赫应用科学大学独立研究机构“汽车管理中心”创始人斯特凡·布拉策尔表示，本届慕尼黑车展上中国车企让人瞩目，中国汽车行业不仅具有成本优势，而且“在电动革命中走得更远，并且变得越来越创新”。

采埃孚集团企业战略与转型高级副总裁格拉西亚娜·彼得森表示，采埃孚注意到中国汽车市场的持续增长，尤其是新能源汽车的渗透率不断提高。

“这不仅仅是一个数量问题，也是一个质量问题。”她说，中国消费者对汽车中最安全、最智能的部件和系统有着极高的标准要求和期望。采埃孚充分认识到中国汽车行业的实力和技术进步，已经做好了加强合作和共同发展的准备。

互惠互利

德国宝马集团董事长奥利弗·齐普策在接受新华社记者采访时说，宝马反对与中国“脱钩断链”，中国市场对宝马都十分重要。“中国是宝马最大的市场，我们与中国市场的联系非常紧密，参与度很高。”

博世中国总裁陈玉东表示，中国汽车品牌进入欧洲市场将是不可阻挡的趋势，同时也面临挑战。当中国车企需要属地化生产时，博世愿给予支持。他说，中国是博世集团在全球最大的市场，博世将继续在中国投资，为中国客户提供服务。

德国梅赛德斯-奔驰集团股份公司董事会主席康林松对新华社记者说，中国品牌在国内市场已经站稳脚跟，开始尝试在国际市场上大展身手，“这是一个自然的发展过程”。康林松表示，中国在市场开放方面是绝佳案例，中国坚持对外开放40多年来，与世界经济互惠互利。

德国大众汽车集团管理董事会主席奥博穆告诉新华社记者，大众汽车十分关注中国，在中国市场取得了成功，并拥有良好的合作伙伴，未来中国将继续在大众汽车发展中发挥重要作用。

共同成长

德国采埃孚集团上个月刚刚在中国布局了新的技术中心和电子工厂，中国业务不断增长。采埃孚集团董事会主席、首席执行官柯皓哲对新华社记者说，对公司而言，中国具有举足轻重的地位。

“中国客户群体更加年轻，消费者也非常乐于接受创新，”他说，“我们愿与中国同事共同开发产品，因为他们贴近市场，了解客户需求。这就是我们推动创新的方式。”

宁德时代从成立之后很快就和宝马建立了合作关系，此后又与大众、戴姆勒、标致雪铁龙集团开展合作。高鹏飞说：“欧洲车企不再愿意沿用过去陈旧的技术标准，开始逐渐向我们靠拢，以提高竞争力。宁德时代提供的产品让他们非常高兴，这是个双赢。”

谈到大众与中国车企之间的合作时，奥博穆认为，在建立合作伙伴关系时，双赢非常重要。“我们过去与一汽和上汽等中国企业的合作是双赢的，未来与小鹏、地平线等公司的合作也将是这样。”（参与记者：康逸、黄燕、单玮怡、朱晟、李超）

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