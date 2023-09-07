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2023“携手央企 对话世界”对话会在厦门举行

2023年09月07日15:16 | 来源：人民网-国际频道
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图为对话会现场，圭亚那驻华大使周雅欣致辞。人民网记者 赵益普摄
图为对话会现场，圭亚那驻华大使周雅欣致辞。人民网记者 赵益普摄

人民网厦门9月7日电 （记者赵益普）7日上午，2023“携手央企 对话世界”对话会活动在福建厦门举行。本次对话会主题为“链接世界 承运全球”，由外交部、厦门市政府和中国远洋海运集团联合主办，来自圭亚那、刚果（金）、菲律宾等15个国家的外交官，以及中方政府和企业代表共约100人参加会议。

对话会上，厦门市市长黄文辉表示，厦门是高素质的创新创业之城、高颜值的生态花园之城。厦门始终把海洋作为孕育新产业的发展载体，海洋经济已成为厦门经济发展的重要新引擎，年均增长超10%。今年以来，全球最大的特种船公司中远海运特运进入厦门，厦门港海润码头荣膺首批“中国智慧港口”称号，助推世界一流港口建设。欢迎各国进一步加强与厦门在海洋经济、人文等领域交流合作，共享厦门高质量发展新机遇。

外交部外管司副司长姚绍俊主持活动并表示，当前，中国正按照中共二十大的战略部署，以中国式现代化全面推进强国建设、民族复兴。此次对话会活动的初衷是为航运类央企展示自身优势、对接国际市场、挖掘合作潜力“搭台唱戏”，向国际社会分享中国式现代化新机遇。中国外交部愿为各国驻华使领馆同中国企业开展交流合作提供支持，促进互利共赢，服务高质量发展。

中远海运集团副总经理林戟在致辞中表示，航运业是全球贸易的重要支撑力量，是世界经贸发展和人文交流的桥梁纽带。中远海运集团高度重视国际市场，致力于为世界贸易和全球经贸往来提供服务和有力支持。目前，中远海运集团控制经营船舶1380多艘、综合运力1.1亿载重吨。此次对话会活动将为中远集团开拓国际合作吸引更多优质资源。

圭亚那驻华大使周雅欣表示，海洋航运业的发达有效保障了全球供应链的稳定。以中远海运集团为代表的国际性航运企业，为全球尤其是发展中国家的运输业提供了优质解决方案，保持货物和人员往来的畅通。圭亚那期待同中国企业合作，探索全球可持续发展背景下的双赢机遇。

刚果（金）驻华大使巴卢穆埃内表示，习近平主席提出的“一带一路”倡议在全球广受欢迎，促进了世界经济健康发展和贸易全球化。刚果（金）政府致力于改善国内尤其是农业领域的投资环境，欢迎中国企业去刚果（金）投资开发，实现互利共赢。

菲律宾驻华大使吉米当天表示，海洋航运业对于全球贸易和人文交流有着重要意义。菲律宾拥有发达的海洋运输产业，同中国等亚太区域国家保持着密切的航运往来。中国是菲律宾第一大贸易伙伴，最大出口市场和第三大外资来源国，菲中贸易、投资活跃，菲律宾期待同中国继续保持友好伙伴关系，共同促进菲中友谊。

此次在厦门举办的2023“携手央企 对话世界”对话会，是“携手央企 对话世界”系列活动的一部分，该活动此前曾在北京、西宁举办过。“携手央企 对话世界”系列活动是外交部为中央企业与各国驻华使节打造的互动交流平台，旨在展现中国式现代化成就与愿景，展现中国企业发展壮大成就。

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(责编：于洋、常红)

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