新华社圣保罗9月6日电（记者陈昊佺）巴西南部南里奥格兰德州州长爱德华多·莱特6日说，连日降雨引发的洪灾在该州造成的死亡人数升至31人。邻近的圣卡塔琳娜州消防部门此前确认，灾害天气在该州造成1人死亡。

莱特6日下午宣布南里奥格兰德州进入公共紧急状态，并表示州政府将组织救援力量继续进行抢险救灾及灾后重建。他5日晚在接受当地媒体采访时说，此次由于气旋造成的洪灾是南里奥格兰德州40年来遭遇的最严重自然灾害。

南里奥格兰德州政府说，截至6日上午，该州共有70个城市受灾，超过5.2万人受到影响，18条公路被完全或部分阻断。

巴西总统卢拉6日早晨表示，联邦政府将全力支持南里奥格兰德州救灾工作。南里奥格兰德州民防部门表示，巴西军队和邻近的圣卡塔琳娜州、巴拉那州已向受灾地区派出支援力量。

南里奥格兰德州民防部门日前对当地多条河流发出洪水预警，警告部分河流水位正在快速上涨。另据巴西气象部门最新预测，一股新的冷锋将于7日影响巴西中南部地区，预计南里奥格兰德州大部分地区将持续降雨。

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