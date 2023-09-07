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首届非洲气候峰会通过《内罗毕宣言》

2023年09月07日09:12 | 来源：新华网
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　　新华社内罗毕9月6日电（记者刘万利 李卓群）首届非洲气候峰会6日在肯尼亚首都内罗毕闭幕，会议通过《非洲领导人关于气候变化的内罗毕宣言及行动呼吁》（《内罗毕宣言》），呼吁发展中国家和发达国家携手降低温室气体排放，并敦促发达国家兑现相关的出资和技术援助承诺。

　　宣言指出，非洲拥有世界上最年轻的人口结构，是世界上人口增长最快的地区，有巨大可再生能源发展潜力以及丰富的自然资源。非洲国家领导人在宣言中建议，国际社会协助非洲提升可再生能源发电能力，从2022年的560亿瓦特提升至2030年的3000亿瓦特。

　　同时，非洲国家领导人在宣言中强调，发达国家应信守承诺，兑现向发展中国家作出的相关气候出资承诺。联合国秘书长古特雷斯也在峰会上发言说，发达国家“必须兑现其承诺”。

　　峰会上，联合国分享的数据显示，2022年至2030年，非洲因气候变化遭受的损失预计最高可达4405亿美元。肯尼亚总统鲁托说，非洲国家每年因此遭受的损失达到国内生产总值的5%至10%。

　　发达国家在过去200多年的工业化过程中无序排放，对全球气候变化负有不可推卸的历史责任，这是国际社会的普遍共识。发达国家在2009年举行的哥本哈根气候变化大会上承诺每年提供1000亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化挑战，但迟迟未能兑现诺言。

　　在峰会讨论过程中，多位与会嘉宾呼吁改革国际金融体系，鼓励国际社会支持非洲金融机构，以帮助包括非洲国家在内的发展中国家改善宏观经济状况，更好地应对气候变化挑战。

　　古特雷斯说，国际金融体系必须进行改革才能成为发展中国家的伙伴，才能协助这些国家以公正合理的方式实现绿色转型。

　　此次峰会的主题为“推动绿色增长，为非洲和世界提供气候融资解决方案”。20多位非洲国家元首和政府首脑、国际组织负责人以及数千名政府官员、学者等参会。非洲国家希望以峰会为契机，协调统一在气候变化问题上的立场。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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