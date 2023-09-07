本报电 （记者黄敬惟）当地时间9月4日，“你好！中国”2023黄河主题旅游海外推广季韩国专场活动在首尔举办。

活动围绕“看九曲黄河 听华夏故事”主题，旨在向国际社会弘扬黄河文化，讲好黄河故事，围绕文化遗产、旅游资源等推广重点，推动黄河流域生态保护和高质量发展。

山西、山东、河南、四川和甘肃等沿黄五省在现场进行了文化和旅游资源推介。沿黄五省多姿多彩的旅游风光和厚重的人文历史令韩国观众惊叹。中韩文旅机构、企业围绕文化和旅游业的转型升级、发展方式、推广手段、文化创意以及如何挖掘有特色高品质的文化旅游产品进行了深入交流。

本次活动专门组织了“中国优秀文化和旅游企业巡礼”环节，旨在加强中国和韩国文旅企业交流合作，共同助力中韩文化和旅游市场开发和产业发展，为加深中韩友好交流与互利共赢作贡献。

中外文化交流中心副主任万铤以视频方式为本次活动致辞，他表示，黄河是波澜壮阔的自然河，也是源远流长的文化河，更是孕育中华民族精神的母亲河。

中国驻首尔旅游办事处主任张若愚表示，黄河流域自然资源和文化遗产非常丰富，希望本次活动让更多韩国民众了解黄河、理解黄河、向往黄河、走向黄河，领略九曲黄河奔腾不息的壮美景观。

韩国文化旅游研究院院长金世媛表示，韩中两国地缘相近，互为重要的旅游市场。本次活动是向韩国民众推介中国黄河主题旅游的好机会，期待通过此次活动促进两国旅游交流更加活跃。

据介绍，“你好！中国”2023黄河主题旅游海外推广季专场活动在海外推出黄河文化旅游带精品线路多语言版、“发现中国黄河之美”——黄河主题视频全球展映、“看九曲黄河 听华夏故事”主题展、“遇见黄河”文化旅游资源展播、“天下黄河”慢直播等共计约940个数字产品。目前，该活动已成功在巴西圣保罗、美国洛杉矶、韩国首尔举办3场推介会，将推动沿黄省份入境游发展，加深国际旅游合作和民间交往。

(责编：贾文婷、刘叶婷)