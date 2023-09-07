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韩国信贷问题引担忧

林子涵 潘子萌
2023年09月07日08:38 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　据《朝鲜日报》报道，受大型贷款机构“MG新村金库”爆雷事件影响，韩国政府9月5日颁布新的行政令，宣布引导贷款机构平稳运行，降低事件对金融系统的冲击。

　　此前，韩国最大的信用合作社“MG新村金库”因流动性告急关闭一家分支机构，引发市场对韩国信贷问题担忧。韩国媒体报道称，今年上半年，“MG新村金库”的资产负债状况持续恶化，净亏损已达1236亿韩元。分析指出，如果韩国贷款机构的信贷问题持续，韩国经济恐受负面影响。

　　不良贷款增加

　　据彭博社消息，“MG新村金库”近期因600亿韩元的房地产贷款爆雷，宣布关闭一家分支机构。此消息引发大量储户挤兑取款，导致“MG新村金库”进一步陷入困境。

　　“MG新村金库”是韩国房地产业的主要贷款机构，在韩国拥有1000多家分支机构，每年有超过40%的韩国消费者使用其金融服务。

　　韩国财政部数据显示，“MG新村金库”的借款拖欠率从去年年底的3.59%攀升至今年6月底的6.18%。截至今年7月，“MG新村金库”部分分行的贷款拖欠率已超过20%。

　　“MG新村金库”的遭遇是当前韩国信贷市场情况的冰山一角。当前，韩国多地房产项目面临爆雷风险。据韩国银行数据，韩国连续3年营业利润无法负担贷款利息费用的中小房地产企业占比已达15%，比一年前上升4.2个百分点。以房贷为中心的家庭信贷总额也在持续攀升。国际金融协会数据显示，今年一季度，韩国整体家庭债务额已达到国民生产总值的102.2%。

　　韩国央行行长李昌镛此前表示，韩国房地产贷款逾期正在上升，需密切注意金融行业风险。

　　去年11月，韩国一家主题公园开发商因拖欠债务，引发一场严重的信贷危机。市场担忧，此次信用合作社等非银行金融机构的贷款恶化，可能再次给韩国金融市场带来困境。

　　高利率助推

　　彭博社援引分析称，2020年前后是韩国房地产发展的高峰期。在当时低利率的大环境下，韩国信贷规模迅速增加。然而，去年以来，为抑制高通胀，包括韩国在内的各国央行开启加息。高利率背景下，越来越多借款人难以偿还旧债，金融机构的贷款“坏账”也在不断累积。

　　辽宁大学国际经济政治学院副教授李家成接受本报采访时表示，当前，韩国经济形势整体低迷，一定程度上带动了信贷规模增加。高通胀抬高生产生活成本，进一步推高企业和家庭借贷需求。韩国央行跟随美联储被迫加息以来，基准利率上调25个基点至3.5%，不少企业和家庭偿债负担沉重。韩国如今面临的信贷问题，背后是大量借贷人的偿债水平已无法满足还贷需求。

　　高利率环境下，韩国独特的“全税”租房制度也出现“并发症”。在韩国，租户可一次性向房东支付占房价50%-80%的押金，由此免缴月租。租期到期后，房东须如数归还押金。期间，房东可以用大笔押金作为杠杆购置新房。而随着利率抬升，不少加杆杆的“炒房客”资金链断裂，在租约到期时无力返还租客押金，租客也由此面临经济损失。据韩国金融投资协会数据，大部分韩国家庭的房贷都是浮动利率贷款。这意味着，如果韩国央行利率继续走高，房贷违约率还会上升，相关压力将进一步传导至韩国金融行业。

　　金融风险增加

　　李家成表示，韩国信用合作社等金融机构的存款流失一旦成为浪潮，将不可避免地影响韩国经济走势。

　　目前，韩国政府已紧急采取措施，应对“MG新村金库”的流动性危机。韩国金融服务委员会日前令韩国五大商业银行与“MG新村金库”签署回购协议，为该机构提供总计5万亿韩元的潜在融资。

　　国际货币基金组织驻韩国代表团团长哈拉尔德·芬格日前发出警告：“随着韩国等国的利率上升，韩国金融系统正在显现脆弱性，金融风险增加。”他建议，韩国银行应提高流动性，加强对不良贷款的吸收能力，提升对金融风险的抵御能力。

　　此次韩国信贷问题能否顺利解决？李家成认为，韩国政府与央行的决策将发挥关键作用。“后续，韩国央行能否稳住银行利率，有效控制通胀仍需密切关注。与此同时，韩国政府也有必要继续推行促进长期就业的政策，提振市场信心，从根本上提升企业和家庭的偿债能力。”李家成说。

(责编：贾文婷、刘叶婷)

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