图①：9月3日，一名参观者在首钢园中国移动展台体验基于AR/VR特效的敦煌导览，沉浸式感受敦煌壁画的魅力。

新华社记者 李 鑫摄

图②：本届服贸会体育服务专题展区总展示面积达13200平方米，集中展示体育产业前沿成果，为体育产业交流合作搭建高效平台。图为位于首钢园的体育服务展区，观众体验自行车竞速。

翁奇羽摄（人民视觉）

图③：位于高通展台的一款数字人。

新华社记者 任 超摄

图④：今年服贸会专题展聚焦行业热点和发展趋势，覆盖AI和元宇宙技术、消费电子服务等内容。图为服贸会首钢园展区，小观众在体验沉浸式游戏。

罗 伟摄（人民视觉）

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2023年中国国际服务贸易交易会9月6日圆满结束。每年服贸会上，都会看到不少年年参展的“老朋友”。对他们而言，服贸会是深化中国市场链接、促进投资合作的重要平台，也是发现服务业新趋势、新业态的最佳通道。

今年服贸会，“老朋友”们有什么新收获？来看服贸会“老友记”——

通用电气医疗在中国推出新的发展战略——

携手提高国产化智能化水平

本报记者 廖睿灵

只需10秒即可完成全身扫描的先行CT、搭载AI技术的磁共振设备……在服贸会健康卫生服务专题展区，连续第四年参展的GE医疗（通用电气医疗）带来了一系列新产品、新技术。

“GE医疗今年展示了先行CT、启元磁共振等一系列国产创新成果。”GE医疗中国副总裁、政府关系和市场准入总经理徐俊介绍，作为一家跨国医械企业，GE医疗此次展出的创新成果有一个共同标签——全面国产。北京制造的CT，天津出品的磁共振……“我们今年推出了‘全面国产、无界创新、合作共赢’的中国战略，研发、生产、销售、维修都实现了全链条国产化。目前公司在中国的研发团队超过1800人，团队根据临床需求不断推动产品创新，在中国销售的产品超七成都是国产的。”徐俊说。

全面国产，是跨国企业“在中国为中国”的生动写照。在北京，GE医疗北京影像设备制造基地已有30多年的发展历程。“这正是中国高端医疗制造发展的缩影。”GE医疗中国首席技术官孙旭光说，“我们的北京基地覆盖了从16排到超高端256排Revolution CT的全系列CT产品生产，具备CT、手术机、乳腺机及探测器等关键零部件的全面国产能力，被北京市经开区政府评为‘北京医疗设备国产化示范基地’。这次我们在服贸会上展出的‘先行CT’就是国产创新制造的典型代表。”

除了展示医疗产品设备，此次服贸会上，GE医疗还展出了一系列针对中国不同医疗机构临床需求的数字化解决方案——“智服务”。这套数字化设备服务解决方案包括超声智尊保、智魔盒家族2.0、智通保3.0等产品。“智服务”借助数字化技术赋能，探索更先进的技术手段，从CT、MR、超声等影像设备使用情况的多维度进行自动分析并生成体检报告，让用户能更客观、全面、直观地了解设备的健康状态，从而提升医院的运营效率和管理水平。今年服贸会上，GE医疗展出的“智服务”数字化解决方案还获得了“服务示范案例奖”。

四度参与服贸会，传递GE医疗深耕中国市场、推动优化中国健康服务的决心与信心。“此次服贸会，我们通过展出各种创新成果和技术，展现GE医疗30多年持续耕耘高端国产医械制造、不断打造国产供应链硬实力的决心，希望推动中国高端医疗装备产业链向世界级水平加速迈进。”徐俊介绍，目前，公司在全国已有1000多家供应商伙伴，以无锡基地为圆心的200公里内就有300多家本土供应商，“我们在中国已经打造起强大的供应链和生产链，通过与国产供应链伙伴协同创新，不断实现核心部件、高端医疗器械国产化生产，并供应给全球市场，让国内的先进技术和应用得以惠及全球医患。”徐俊说。

正是在服贸会，云朵科技首次直接面向客户接单——

接洽客户的“会客厅”

本报记者 汪文正

9月3日早晨从宁波飞抵北京，浙江云朵网科技股份有限公司（以下简称云朵科技）总经理陆世栋中午就出现在服贸会宁波展区，忙着向观众介绍公司业务。

“来到服贸会，看到这么多参展商、交易商，让我有信心去开拓更大市场。”展区一角，见到记者的陆世栋这样描述服贸会“初印象”。

陆世栋告诉记者，云朵科技已连续4年参与服贸会，他本人更是从未缺席。

作为一家主要向客户提供大数据和人工智能服务的科技型企业，参加服贸会前，云朵科技仅靠第三方渠道接触海外客户、获取订单，是服贸会让云朵科技实现了直接面向客户接单“零的突破”。

陆世栋回忆起在服贸会挖到的“第一桶金”：2020年服贸会上，公司拿到加拿大一家教育企业的服务外包订单，提供教务和教学管理大数据平台的技术外包服务。

“参加服贸会，让我前所未有地感受到中国促进服务贸易发展繁荣的决心，见识到中国企业在世界经济和全球服务贸易市场中的影响力。”陆世栋说。

“加拿大项目给了我们‘出海’的底气。”陆世栋说，此后，云朵科技又通过服贸会拿到新加坡、德国等国客户的多个订单，公司自主研发的数字化操作系统应用领域从教育拓展到工业、文旅、新能源汽车等方面，以满足企业级、产业级、城市级组织的数字化治理需求。

对云朵科技而言，服贸会已经成为接洽客户的“会客厅”、锻炼员工的“练兵场”、展示自己的“大舞台”。

“参展这些年，我们对各国服务外包市场加深了理解，也看到更多商机。同时，在与国外同行和客户打交道的过程中，我和同事们开阔了眼界、提升了能力。更重要的是，服贸会给了我们信心。”陆世栋说，“尤其是对于创业型企业，信心比黄金还珍贵。我坚信，服务外包不只是一个行业，更是传统制造业转型升级的引擎。”在陆世栋看来，数字服务将驱动作为制造业和货物贸易大市的宁波实现蝶变：

到2025年，全市服务贸易进出口额达到2000亿元，全市离岸和在岸服务外包业务执行额分别达到380亿元和360亿元，国际数字服务进出口额达到425亿元……宁波市明确一揽子目标，安排服务贸易发展专项资金，推进服务外包示范城市建设，促进服务贸易创新发展。

“云梯”搭就，以云朵科技为代表的宁波外包企业蓄势待发。

陆世栋有一个更雄伟的计划，那就是云朵科技、宁波市服务贸易协会推出的“东方服贸港”项目。今年11月上线后，它将构建标准化、跨行业、跨区域的服务贸易产业供应链协同体系，提供从制造端到贸易端的全生命周期服务，有望惠及超10万家国内外企业。

“在服贸会成长起来的一代人，将更适应这个舞台。”陆世栋说。

安东帕体育科技高度重视中国市场——

“只要有机会，我们年年都来”

本报记者 廖睿灵

在位于首钢园的体育服务专题展区一角，有一个占地面积不大的企业展台——奥地利安东帕体育科技有限公司展台。这里没有极具体验感的体育设备，只有一台电视机在循环播放足球主题的宣传片。正是这样一个看似不起眼的参展商，服务着德国拜仁慕尼黑俱乐部等国际知名足球俱乐部。

“安东帕集团总部在奥地利，主要研发制造高精度科学仪器。基于扎实的硬件和软件‘家底’，集团下属的体育板块主要为足球运动提供训练评测系统，也就是职业级交互式足球基本技术技能和认知能力训练测评系统、全自动心理认知能力训练系统和占地面积仅16平方米的微型足球娱乐训练系统。”奥地利安东帕体育科技有限公司中国区域业务负责人刘奕清说。

足球训练需要适宜的气候、专业的运动场地。“我们提供的训练系统只需320平方米的人造草皮和360度全方位视觉投影，能提供100多种交互式训练模式，并根据训练强度分为5个等级。球员在开始训练前可以在平板电脑上设置自己想训练的动作和顺序，无需教练员参与，就能自行进行训练。这些运动数据能够被精准记录，并形成运动员的专属数据资料库，便于教练员进行科学分析，从而提升训练效率。”刘奕清说，“除了足球运动技能练习，我们还有面向运动员和普通公众的心理测评系统。”

在安东帕展台，不时有观众驻足，咨询业务。刘奕清告诉记者，这已经是企业第三年来北京参加服贸会，每次来参展，收获都不少。

“参加展会是企业结识政府部门、同行和合作伙伴的重要契机。服贸会作为中国高规格的重要展会，是外企拓展中国市场的有力平台。在服贸会现场，每年都有不少投资方高管来我们展台咨询产品、洽谈业务，我们也在服贸会上结识了一些体育协会、教育协会等，希望能借此机会认识更多相关采购方，让我们的足球训练系统尽快在国内落地。”刘奕清说，“我们很重视中国市场，目前正在和高校等洽谈业务合作。展会只是开端，后续的业务推进、持续拓客、达成合作会周期更长，我们有耐心，也有信心。”

今年服贸会全面恢复线下办展。刘奕清说：“去年展会人就挺多，今年明显更多了。只要有机会，我们年年都来。”

四度参与服贸会，高通次次都有“新花样”——

“把握数字化转型机遇”

本报记者 廖睿灵

站在展台一角，对着镜头挥挥手、扭扭身子，大屏幕上的数字人就能快速做出同样的动作——今年服贸会上，位于国家会议中心综合展区的高通展台，吸引了不少观众排队“打卡”。

“今年是高通公司连续第四年参加服贸会，和往年一样，我们带来了在5G、大语言模型（LLM）、虚拟现实（VR）等前沿科技领域与中国产业伙伴的合作成果，展现高通携手合作伙伴把握数字化转型机遇的丰富实践。”高通公司中国区董事长孟樸说。

在高通展台逛一圈，数字化技术元素随处可见：无需联网就能在安卓智能手机上运行的生成式AI大模型；戴上轻便的头显设备、拿起手柄就能在工体“练球”……“去年服贸会上，我们和中赫集团、中国移动合作展示了5G无界XR赛事体验方案。今年基于5G现网的网业融合元宇宙应用体验是我们三方合作的新成果，用户只需要佩戴头显设备，就能感受双目4K级画质和延迟低于20毫秒的元宇宙体验，意味着我们‘把工体搬进元宇宙’的目标又向前推进了一步。”孟樸说。

四度参与服贸会，高通次次都有新花样——应用5G和AI技术的咖啡机器人；由5G毫米波技术支撑的新奇观赛体验；虚拟与现实结合的足球对决……“过去3年服贸会上，我们每一年都获评‘科技创新服务示范案例’，包括‘5G领航计划’‘5G物联网创新计划’‘5G+智慧急救’创新合作与应用，这都是高通携手中国合作伙伴持续深入行业、把握数字化转型机遇的丰富实践。”高通公司全球副总裁侯明娟说。

除了展出最新的技术成果，每年服贸会，高通公司高管总会出现在各类论坛、峰会现场。今年，孟樸参加了“京津冀协同招商推介暨投资北京全球峰会”，分享高通和中国合作伙伴共同助力京津冀数字经济发展所做的实践；在服贸会成果发布活动现场，高通公司线下发布《混合AI是AI的未来》白皮书，公司有关业务负责人与行业人员共话AI领域的技术研发和应用展望。

“借助服贸会为企业打造的成果发布特色活动，我们和中国国家地理在2020年服贸会上宣布达成战略合作，通过最新科技来推广生态环境保护、人与自然和谐共生的理念，这个合作项目一直延续到现在，社会反响很好。”侯明娟说。

“服贸会是我们拓展市场、扩大‘朋友圈’的重要平台，能让我们与业界的广泛合作成果更好地被市场认知，也为我们带来了很多潜在的业务发展新机遇。”孟樸说，“四年连续参展参会，是高通对创新与合作的坚定承诺，也是对中国持续推进高水平对外开放的积极响应。我们将继续深耕中国市场，努力带来更多创新合作成果。”

一场场行业讨论展开——

本次服贸会设置10场高峰论坛，涵盖服务贸易发展新趋势、服务贸易便利化、数字经济、数字贸易、知识产权保护、文旅新业态、气象经济、医工融合、科技创新及“一带一路”合作等内容。

一系列重磅成果发布——

服贸会期间，《中国服务贸易发展报告2022》《数字贸易发展与合作报告2023》《世界变局中的中国服务业开放》等研究报告发布。

(责编：贾文婷、刘叶婷)