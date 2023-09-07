新华社北京9月6日电 （记者潘洁）2023中国仲裁高峰论坛暨第三届“一带一路”仲裁机构高端论坛6日在京举办。此次论坛启动了“一带一路”仲裁机构法律查明合作机制，为“一带一路”建设营造更加稳定公平透明可预期的法治化营商环境注入动力。

中国国际经济贸易仲裁委员会副主任兼秘书长王承杰介绍，贸仲委联合国内外主要仲裁机构共同达成的“一带一路”仲裁机构法律查明合作机制备忘录，旨在为各成员方在国际商事案件中查明其他成员方所在国家或地区法律提供便利，增强域外法查明的准确性和权威性，促进“一带一路”沿线国家和地区在争议解决领域的合作与交流。

此外，合作机制备忘录还对如何提出查明请求以及如何作出答复等内容进行了具有可操作性的细化规定，以推动形成可复制、可推广的域外法查明合作经验。

“截至目前，‘一带一路’仲裁机构法律查明合作机制备忘录共有39家合作方，包括来自亚洲、欧洲、北美洲、南美洲、非洲等近20个国家和地区的24家国际仲裁机构和有关争议解决组织。”王承杰说，备忘录将继续敞开大门，欢迎更多国内外仲裁机构加入。

“一带一路”沿线各国法律文化和法治发展水平差异较大，仲裁作为国际通行的经贸投资争议解决途径，在处理国际商事纠纷、维护国际经贸稳定、护航“一带一路”高质量发展、参与全球治理方面发挥着重要作用。2021年，贸仲委联合国内外仲裁机构发布了“一带一路”仲裁机构北京联合宣言合作机制，目前成员方已达55家，“一带一路”仲裁法治朋友圈不断扩大。

“我们期待与各方一道，不断加强在仲裁、调解等多元化纠纷解决领域的交流合作，形成符合‘一带一路’实际需要的多元化纠纷解决规则体系和机制，有效预防和妥善解决‘一带一路’贸易和投资争端，不断完善市场化、法治化、国际化的营商环境。”王承杰说。

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