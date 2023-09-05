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外交部发言人就外国国家豁免法出台答记者问

2023年09月05日12:26 | 来源：新华网
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　　新华社北京9月5日电 外交部发言人5日就外国国家豁免法出台答记者问。

　　有记者问：中国全国人大常委会会议日前审议通过了《中华人民共和国外国国家豁免法》。该法调整中方此前采取的“绝对豁免”立场，授权中国法院受理以外国国家为被告的案件。请问中方为何作这一调整？

　　发言人说，制定外国国家豁免法是中国全国人大正常的立法活动。该法参照国际通行做法，就外国国家豁免问题作出规定，旨在健全中国的外国国家豁免制度，为中国法院审理涉及外国国家及其财产的民事案件提供法律依据，保障当事人合法权益，维护国家主权平等，促进对外友好交往，助力中国更高水平对外开放。

　　据发言人介绍，外国国家豁免法确认外国国家及其财产在中国享有豁免的基本原则，并规定了例外情形，明确中国法院可就外国国家非主权行为引发的诉讼，如涉及商业活动、相关人身伤害和财产损害等争议的诉讼行使管辖权，并在严格限制的条件下，可对外国国家商业活动财产采取强制措施。这完全符合国际法和各国实践。

　　“作为负责任大国，中国坚定维护国家主权平等原则，将依法保护中国公民和法人正当权益，尊重外国国家根据国际法应享有的豁免。”发言人说。

(责编：宋心蕊、杨光宇)

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