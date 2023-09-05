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俄土总统在索契举行会谈讨论黑海港口农产品外运协议等问题

2023年09月05日09:05 | 来源：新华网
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　　新华社莫斯科9月4日电（记者 陈汀）俄罗斯总统普京与土耳其总统埃尔多安4日在俄南部海滨城市索契举行会谈。双方就两国安全、经济、政治、人文领域合作以及黑海港口农产品外运协议等国际和地区热点问题交换了意见。

　　9月4日，在俄罗斯索契，俄罗斯总统普京（右）与土耳其总统埃尔多安握手。新华社/塔斯社

　　克里姆林宫网站当天发布消息说，普京在会谈后举行的联合记者会上表示，俄土基于睦邻友好、伙伴关系和互惠互利原则基础上的合作在各领域顺利发展，双边贸易额持续增长。此外，两国使用本币结算趋势日益明显，以美元和欧元结算的份额持续减少。

　　普京表示，双方在能源领域合作具有真正战略意义。俄方在土耳其建设的阿库尤核电站第一台机组将于明年启动。俄罗斯始终是可靠的天然气供应国，将继续为土耳其提供高效、环保的燃料。

　　谈到乌克兰局势，普京重申了俄罗斯对恢复黑海港口农产品外运协议的原则立场。他表示，如果协议中关于取消对俄农产品出口限制的内容得到全面履行，俄方愿意考虑立即恢复该协议的可能性。

　　埃尔多安在记者会上表示，土方愿尽最大努力就恢复黑海港口农产品外运协议进行新的一揽子磋商。他说，土俄在睦邻、友好、真诚的原则基础上发展双边关系符合两国和地区利益，并将继续为解决地区和全球问题作出贡献。

　　俄罗斯和乌克兰2022年7月22日在土耳其伊斯坦布尔就黑海港口农产品外运问题分别与土耳其和联合国签署相关协议，协议有效期为120天。协议去年11月、今年3月和5月多次延长，于7月17日到期。俄方7月17日向土耳其、乌克兰和联合国通报，不再延长该协议。俄外交部当时发表声明说，这一协议的执行遭公然破坏，继续执行“毫无意义”。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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