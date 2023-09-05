新华社首尔9月4日电（记者陆睿）“你好！中国”2023黄河主题旅游海外推广季韩国专场活动4日在韩国首尔举行。活动旨在向韩国民众介绍中国丰富的旅游资源，加强中韩文旅企业交流合作，助力旅游市场开发和产业发展。

9月4日，在韩国首尔，人们参观“看九曲黄河 听华夏故事”图片展。新华社发（杨畅摄）

中国中外文化交流中心副主任万铤在视频致辞中表示，黄河是中华民族的母亲河，孕育了悠久璀璨的华夏文明，热忱欢迎韩国朋友到中国走走看看，亲身感受黄河独特的自然之美和文化之韵。

中国驻首尔旅游办事处主任张若愚说，希望此次活动让更多韩国民众了解黄河、走近黄河，领略九曲黄河的壮美景观。

“中韩两国地缘相近，互为重要的旅游市场。”韩国文化旅游研究院院长金世媛说，此次活动是向韩国民众展示中国黄河旅游产品的好机会。

9月4日，在韩国首尔，观众观看黄河主题旅游推介宣传片。新华社发（杨畅摄）

活动现场，山西、山东、河南、四川、甘肃五省分别进行了文化和旅游资源推介，嘉宾们还参观了“看九曲黄河 听华夏故事”图片展，参加了“发现中国黄河之美”黄河主题视频全球展映看片会。

本次韩国专场活动由中外文化交流中心联合上述五省文化和旅游厅主办，中国驻首尔旅游办事处、韩国《中央日报》承办，首尔中国文化中心提供支持。

(责编：贾文婷、徐祥丽)