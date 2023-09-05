新华社北京9月4日电 综合新华社驻外记者报道：俄罗斯国防部4日宣布击落两架乌克兰无人机。乌克兰总统泽连斯基3日宣布，解除列兹尼科夫的国防部长职务，由国有资产基金主管乌梅罗夫接替。

——俄罗斯国防部4日在社交媒体上发布通报说，莫斯科时间当天凌晨，俄防空部队在库尔斯克州和黑海海域上空击落两架乌克兰无人机。俄国防部还表示，4日凌晨，在黑海西北部水域，俄黑海舰队海军航空兵的飞机摧毁了4艘驶向克里米亚海岸塔尔汉库特角载有乌军登陆小队的快艇。

——泽连斯基3日晚宣布，他决定解除国防部长列兹尼科夫的职务，提名乌国有资产基金会负责人乌梅罗夫担任新的国防部长。泽连斯基在当晚发表例行视频讲话时说：“乌梅罗夫现在应该领导国防部。我希望最高拉达（议会）支持这位候选人。”按照规定，对乌梅罗夫的提名将提交议会审议。

——俄罗斯国防部3日通报，当天凌晨，俄空天军对敖德萨州雷尼港的乌克兰武装部队燃料储存设施实施无人机打击，所有指定目标均被击中。俄军还在顿涅茨克、扎波罗热、库皮扬斯克和赫尔松等方向击退乌军多次进攻，摧毁多个乌方弹药库、无人机控制中心和大量武器装备，击落乌军一架米格-29战机和34架无人机。当天中午，俄防空系统在别尔哥罗德州上空成功拦截试图对俄境内目标进行袭击的乌方无人机。

——敖德萨州军事行政长官奥列格·基佩尔3日在社交媒体发文说，当天凌晨，敖德萨州港口设施遭到俄罗斯无人机长达3个多小时的空袭，俄方22架无人机被乌方防空火力拦截。当地港口设施遭到破坏，2名港口工作人员在袭击中受伤。

——据乌克兰国家通讯社2日报道，美国可能于近期宣布新的一揽子对乌军火援助计划，其中包括提供充满争议的贫铀穿甲弹。这些弹药将被用于美方即将援乌的“艾布拉姆斯”主战坦克。（参与记者：赵冰、黄河、李东旭、耿鹏宇）

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