新华社内罗毕9月4日电（记者刘万利 黎华玲）首届非洲气候峰会4日在肯尼亚首都内罗毕召开。与会代表呼吁国际社会加大对非洲的资金和技术支持，帮助非洲国家应对气候变化挑战，实现绿色发展。

9月4日，在肯尼亚内罗毕，与会代表参加首届非洲气候峰会开幕式。新华社记者韩旭摄

此次峰会的主题为“推动绿色增长，为非洲和世界提供气候融资解决方案”。肯尼亚总统鲁托在开幕式致辞中说，非洲多国发展面临气候变化威胁，非洲大陆14亿民众急需资金和技术支持。“我们需要利用投资和清洁能源技术降低经济发展中的碳排放。”

《联合国气候变化框架公约》秘书处执行秘书西蒙·斯蒂尔在发言中呼吁发达国家尽快向发展中国家提供承诺的资金。

9月4日，在肯尼亚内罗毕，与会代表参加首届非洲气候峰会开幕式。新华社记者韩旭摄

发达国家在2009年举行的哥本哈根气候变化大会上承诺每年提供至少1000亿美元资金，帮助发展中国家应对气候变化挑战，但迟迟未能兑现诺言。

加纳财政部国务部长穆罕默德·阿明·阿达姆表示，全世界每年有数万亿美元资金寻找投资目的地，但最终只有少量资金进入非洲。

9月4日，肯尼亚总统鲁托在内罗毕举行的首届非洲气候峰会开幕式上致辞。新华社记者韩旭摄

本届会议为期3天，20多位非洲国家元首和政府首脑、国际组织负责人以及数千名政府官员、学者等参会。他们将讨论如何通过建立碳交易市场帮助非洲国家获得应对气候变化所需资金，以及促进非洲能源转型和绿色经济发展等议题。

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