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西班牙遭强风暴天气侵袭 至少2人死亡

2023年09月05日08:59 | 来源：新华网
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　　新华社马德里9月4日电（谢宇智）据西班牙媒体4日报道，西班牙近日遭受强风暴天气侵袭，已造成两人死亡、两人失踪。

　　9月4日，居民在西班牙马德里比利亚曼塔镇清理淤泥。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

　　9月4日，居民在西班牙马德里比利亚曼塔镇清理淤泥。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

　　这一极端天气从9月2日延续至今，导致多地发生洪灾，房屋道路被淹，交通中断。在受灾较为严重的马德里自治区东南部，多处村镇的桥梁道路损毁，一名男子被水冲走，下落不明。

　　此外，首都马德里的数条地铁线路在3日晚间和4日上午因积水而暂停运行；马德里至塞维利亚的高铁线路也一度中断，但目前已恢复运营。

　　这是9月4日在西班牙马德里比利亚曼塔镇拍摄的洪水过后的民居。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

　　这是9月4日在西班牙马德里比利亚曼塔镇拍摄的被损毁的汽车。新华社发（古斯塔沃·巴连特摄）

　　在受灾较为严重的卡斯蒂亚-拉曼查自治区，救援队已救出多名被水围困的居民，并派遣直升机搜救房顶上被困民众。两天来，当地已有两人因暴雨丧生；另有一对父子随车坠入河中，其中10岁的孩子生还，其父亲下落不明。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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