本报记者 于超凡

法国经济、财政及工业、数字主权部（以下简称“法国经济部”）近期宣布一项大规模打击社保欺诈的计划，涵盖追缴社保费用、打击医疗欺诈等内容。法国还将成立税务和社保欺诈评估委员会，及时评估社保欺诈动态并提出政策建议。

近年来，以虚假申报、伪造身份等手段在医疗保险、社会福利金、养老保险等领域实施的社保欺诈给法国公共财政造成巨大损失。法国经济部的数据显示，每年通过“非正规工作”逃避缴纳社会分摊金的社保欺诈规模预计达80亿欧元之多，其中，医保欺诈金额每年可达35亿至46亿欧元。

法国经济部调查发现，2021年至2022年间，社保欺诈案件量较此前增长约60%，其中多数案件与非法获取家庭津贴基金和社保基金相关。新冠疫情期间，医保欺诈案件数量显著上升，部分医疗专业人员通过虚开发票、虚增医疗费用等手段实施欺诈。2022年，法国60余家药店被查出虚假申报药物数量，骗取医保基金共5800万欧元。

为重拳打击社保欺诈，法国政府计划投资10亿欧元，用于升级社保基金信息系统，通过加强数据交叉引用减少欺诈行为。例如，通过比对出入境乘客姓名记录旅行数据，核实居民是否长期在法国和欧盟境内居住，从而加强对境外人员的监管。法国经济部还宣布，将在5年内创造1000个额外技术岗位专门用来打击社保欺诈。

据报道，为整治医保欺诈，法国提出要效仿比利时、葡萄牙等国，逐步将医保卡和身份证合并成一张安全卡，进一步核实就医者身份。从2025年起，法国居民可以在手机上查看以本人名义开具的电子医疗发票和诊疗清单，如发现不一致，可及时向政府反馈。从今年底开始，健康保险网站将在发现身份盗用或护理费用过高的情况下自动发出警告，如查证属实，将对欺诈者开出高额罚单。据估计，到2024年，医保领域有望实现减少5亿欧元经济损失的目标。

相关统计显示，2018年—2022年期间，法国社会保障缴款和家庭津贴征收联盟总共追回了35亿欧元资金。截至去年底，法国全年通过打击社保欺诈收缴的金额已较5年前增长50%。根据法国经济部公布的路线图，到2027年，全年收缴金额将较2022年再翻一番。

(责编：贾文婷、徐祥丽)