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《中国服务贸易发展报告2022》发布

中国服务进出口规模近8900亿美元

2023年09月05日08:37 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　本报北京9月4日电  （记者汪文正）服务贸易发展高峰论坛日前在北京国家会议中心举办，该论坛是2023年服贸会的10场高峰论坛之一。商务部牵头编制的《中国服务贸易发展报告2022》在此次论坛上对外发布。

　　报告显示，中国服务进出口规模总额达到8891亿美元，再创历史新高，连续第9年位居全球第二。服务贸易国际竞争力持续提升，可数字化服务出口占服务出口的比重将近50%，离岸服务外包规模稳步扩大，转型升级的成效明显。“中国坚持服务贸易创新发展，服贸试点地区已经扩大到了28个，为服务贸易的制度创新、模式创新探索新的路径、新的经验。”国务院发展研究中心副主任隆国强说。

　　商务部国际贸易谈判代表兼副部长王受文介绍，服务贸易是国际贸易中最具活力的重要组成部分，也是经济全球化的重要动力。今年上半年，服务业占中国GDP的比重达到了56%，对中国经济增长的贡献率为66%；在利用外资方面，服务业利用外资占到中国全部利用外资的70%以上。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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