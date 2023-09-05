人民网华沙9月4日电 （记者禹丽敏）2023年9月3日，“天涯共此时——中秋节”全球联动活动暨“第四届匈牙利月饼制作坊”在匈牙利德布勒森市克尔切伊文化中心成功举办。本次活动由中国驻匈牙利大使馆、布达佩斯中国文化中心、中国驻布达佩斯旅游办事处、德布勒森凤凰活动组织公益非营利性机构、德布勒森大学孔子学院联合举办，吸引了近400名德布勒森市民参与。

在古筝名曲《彩云追月》悠扬的演奏声中，来自德布勒森大学的学生志愿者以一曲精彩的汉服舞蹈，为活动拉开了序幕。

德布勒森副市长伊什特万·普什卡什（István Puskás）和中国驻匈牙利大使馆负责文化事务的参赞孙杰分别发表致辞，为中匈友人带来中秋祝福。

普什卡什副市长在致辞中对本次活动的主办方们表示了感谢，他希望通过此次活动能让德布勒森的市民感受到中国文化的独特魅力，为多元文化的发展注入中国元素。

孙杰表示中秋节是中华民族最重要的传统节日之一，象征着团圆、和谐和感恩。每逢中秋，“天涯共此时”品牌活动都会吸引众多中匈友人共同参与，成为了中匈文化交流的精品项目。本次活动首次来到德布勒森市，希望大家怀抱节日的美好祝福，一起度过快乐的时光，共同感受中秋佳节的魅力。

本次活动由“第四届匈牙利月饼制作坊”、苏州城市印象展、汉服秀及汉服体验、民俗乐器演奏、兔子灯DIY、中国茶点品鉴六个部分构成。

“匈牙利月饼制作坊”是布达佩斯中国文化中心“天涯共此时”中秋主题活动的品牌栏目，中国月饼丰富多彩的形式和五花八门的馅料让匈牙利朋友惊叹不已。今年，“月饼制作坊”的影响力进一步扩大，走进匈牙利第二大城市德布勒森，包括德布勒森大学国际学生在内的近40位当地居民参加了活动。

匈牙利糕点师科克尼·阿格内斯则为“月饼工作坊”现场制作了一个直径40厘米的“匈牙利月饼”。这个巨大的月饼由匈牙利传统海绵蛋糕制成，表面绘制了中式装饰图案，中西合璧，引得观众拍手叫好，此外，现场的民乐表演、汉服体验、兔子灯制作和中国茶点也吸引了大量市民参与互动。

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