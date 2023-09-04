新华社巴西帕劳阿佩巴斯9月3日电 综述：从矿石到产业——淡水河谷结缘中国半世纪彰显中巴经贸合作活力

新华社记者陈威华 赵焱

“淡水河谷何其有幸。”在纪念向中国出口铁矿石50年的活动上，巴西矿业巨头淡水河谷首席执行官爱德华多·巴尔托洛梅奥（柏安铎）这样感慨。50年来，淡水河谷在华铁矿石销量日益增加，与中国上下游企业合作日益紧密，成为中巴经贸合作蓬勃发展的一个缩影。

2022年，淡水河谷向中国出口铁矿石和球团矿1.9亿吨，与1973年首次对华出口数万吨铁矿石相比，发生了巨大变化。据介绍，中国目前已是淡水河谷铁矿石的全球最大单一市场，进口了该企业铁矿石总产量的六成以上。

近日，新华社记者探访了淡水河谷旗下的S11D铁矿产区。从淡水河谷卡拉雅斯基地乘直升机出发，航程之初只见到亚马孙雨林腹地郁郁葱葱的地貌，不久这座红褐色巨型矿区赫然入目。

S11D矿区的开发与中国市场需求迅速增长有密切关系，同时矿区也大量引进中国装备。矿区运营总监法比亚诺·伯恩斯告诉记者，项目使用的钢结构、料场设备和皮带运输机均从中国进口。最近几年，淡水河谷还从中车株洲电力机车有限公司采购了电力机车，以推动电气化战略。淡水河谷还委托中国造船厂生产超大型矿砂船，与中国航运企业签订矿石运输长期合同。

2015年，淡水河谷率先在中国港口开展铁矿石混矿作业、建立现货库存，拉近矿山与中国客户的距离。

在销售终端，淡水河谷与中国钢铁企业通过长期合作建立了密不可分的互利共赢关系。2001年，淡水河谷与宝钢集团在巴西合资创办了宝华瑞矿山股份有限公司，成为世界范围内矿钢企业互利共赢合作的典范。2016年，宝钢集团与武钢集团联合重组成立宝武钢铁集团。宝钢巴西公司总经理赵永红告诉记者，淡水河谷与宝武集团建立了战略合作关系，推动合作水平稳健提升。“宝武集团下属钢铁企业的发展壮大、淡水河谷长期以来稳定发展，都离不开彼此鼎力支持。”

随着产业绿色转型升级的趋势不断强化，淡水河谷也与中国合作伙伴共同推动绿色低碳解决方案。今年3月，淡水河谷与宝武集团旗下企业签署了生物炭开发合作协议，以减少炼钢碳排放。

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