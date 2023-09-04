新华社北京9月4日电 题：抢、打、黑——美国霸权“虔诚”的三件套

新华社记者

频繁炒作“中国网络威胁论”，编造散播所谓“中国黑客”的谎言；限制美国在半导体和微电子、量子信息技术和人工智能系统等领域对华投资，图谋阻遏中国科技发展……美国打压遏制中国的招式层出不穷、花样繁多。

实际上，这些针对中国的招数只是美国霸凌世界的一个缩影，反映的是其愈加彰明较著的狼性文化。这种文化信奉弱肉强食的丛林法则，或掠夺，或欺骗，或胁迫，或讹诈，或暴力征服，不择手段以捕获猎物为最终目标，掠夺成性而毫无道义负担。正是在这种文化的主导下，美国的领土不断扩张，美国的财富不断膨胀，美国的国力不断增强，直到成为世界第一强国。及至冷战之后，美国终于独霸全球，更不惮向世界展现其狼性文化，对于它想要的一切，不给就抢，不服就打，打不成就黑，“抢、打、黑”如今早已成为今日美国围猎世界的组合拳、连环套。

第一招“不给就抢”。美国的发展史就是一部依靠掠夺不断扩张的历史。过去掠夺印第安人、劫掠墨西哥等拉美国家，今日被抢的不仅包括积贫积弱的叙利亚、阿富汗，被美国视为眼中钉的伊朗、委内瑞拉，还有美国的传统盟友。抢夺叙利亚的粮食和石油，冻结阿富汗的海外资产，扣押伊朗的油轮并转移回国出售变现。美国即便对待盟友也不手软，用“广场协议”吃掉日本几十年经济优势，以“经济人质”为手段肢解法国阿尔斯通，新冠疫情期间“截胡”法国、德国防疫物资，用《通胀削减法案》等手段把欧洲企业吸引到美国……美国匹兹堡大学客座法学教授丹尼尔·科瓦利克撰文指出，美国随时准备动用“掠夺”这个屡试不爽的传统技能。

第二招“不服就打”。美国在240多年历史中，超过90%的时间在打仗。从印第安人战争，到美墨战争、美西战争，再到朝鲜战争、越南战争、科索沃战争、阿富汗战争、伊拉克战争等等，战火几乎烧遍各大洲。美国在战争和屠杀中不断积累扩大军队实力，为其全球霸权保驾护航。二战后美国利用其构建的美元霸权体系，对于反抗者或竞争者肆意挥舞制裁大棒，动辄发起贸易战，大搞单边霸凌，利用科技、经济、金融优势对敌手进行多方位打压甚至绞杀。早在冷战时期，美国就联合西方国家设立“巴黎统筹委员会”限制对共产主义国家的高科技出口，今日美国抛出的“脱钩断链”“去风险”本质上与冷战时期做法并无二致。

第三招“打不成就黑”。美国基于其在传播和全球媒体话语权的支配地位，擅长对“不听话”的国家进行抹黑构陷，为自己指鹿为马、巧取豪夺“正名”。冷战期间，美国中央情报局就发起“知更鸟计划”，在世界各地收买媒体从业人员，通过操纵媒体影响大众舆论。近年来美方针对中国罗织了一系列耸人听闻的“罪名”，一些诸如中国在非洲搞“新殖民主义”以及“一带一路”上的“债务陷阱”等谎言，其目的无非是妖魔化中国，为中国的对外友好合作设障。德国作家吕德斯在其著作《伪圣美国》中揭露，美国政府非常善于通过选择和歪曲事实、刻意窄化新闻来源、极化公众判断，从而混淆是非，扰乱视听。

美国自诩为“上帝的选民”，以传教士的狂热将其宗教信条包装成所谓“普世价值”向全世界推广，以此占据道义制高点。美国政客甚至自称“美国是最有宗教情怀的国家”，但多年来，美国在世界上打杀抢夺的所作所为，很难跟其所宣扬的教义精神联系到一起。世人感知更多的，只是其一以贯之对霸权“宗教般的虔诚”。

不偷不盗不抢不骗不打诳语，这是基本的道德约束，也是美国人所信仰的宗教教义的基本要求。美国政府“说一套做一套”，其伪善面目被越来越多的世人所认清，越来越难于在掠夺利益和粉饰道义之间做到逻辑自洽。

(责编：贾文婷、刘叶婷)