新华社阿尔及尔9月3日电（记者吴天雨）阿尔及利亚卫生部长阿卜杜勒-哈克·赛义希3日在首都阿尔及尔表示，医疗卫生合作已成为阿尔及利亚和中国各领域合作的典范，体现两国的牢固友谊。

赛义希在阿卫生部举办的中国第27批援阿医疗队欢送仪式上代表阿尔及利亚政府和人民，向中国政府和援阿医疗队表示感谢，并向全体医疗队员颁发荣誉证书。他说，阿中医疗合作已有60年历史，取得的成绩离不开医疗队员的辛勤付出，两国友谊在合作中不断深化。

赛义希表示，阿中两国在医卫领域合作前景广阔，阿方渴望在医卫和技术领域向中国学习，欢迎中国对阿医卫领域进行投资。

中国驻阿尔及利亚大使李健在欢送仪式上祝贺全体医疗队员即将顺利完成援阿工作。他说，阿尔及利亚政府向每位医疗队员颁发的荣誉证书是对中国医疗队员奉献精神和专业素养的认可，也是中阿友谊不断深化的最新例证。

李健说，60年前，中国政府应阿方请求向阿派遣医疗队。这是中国向国外派遣的第一支援外医疗队，具有重大开创性、引领性意义。援阿医疗队员既是救死扶伤的白衣天使，也是传递情谊的友好使者。60年来，他们以仁心仁术造福当地人民，以实际行动讲述中阿民间友好的故事。

中国第27批援阿医疗队即将结束为期两年的任期。从1963年至今，中国共派出援阿医疗队27批次、3522人次，接诊患者约2744万人次，开展手术约175万台，接生约208万新生儿，赢得当地政府和人民的高度赞誉。

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