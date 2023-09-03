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 迪拜中国学校举行2023学年开学典礼 

2023年09月03日14:21 | 来源：人民网-国际频道
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中国驻迪拜总领事李旭航致辞。人民网记者 任皓宇摄
中国驻迪拜总领事李旭航致辞。人民网记者 任皓宇摄

人民网迪拜9月2日电 （记者任皓宇）迪拜中国学校2023学年第一学期开学典礼9月1日在迪拜举行。

中国驻迪拜总领事李旭航表示，迪拜是各国教育交流的舞台。今年3月，学校在首次迪拜知识与人力发展局（KHDA）等级评估中喜获“ GOOD”佳绩，这是迪拜今年首次参评学校中唯一获得“GOOD”的学校，也是KHDA对新校首次评估给出的最高等级和新校首次评估史上的最好成绩，是全体师生共同努力交出的精彩答卷。希望大家以新学期为新起点，努力工作，勤奋学习，办好海外中国教育助力强国梦，用责任与担当为祖国增光添彩。

迪拜知识和人力发展局局长阿卜杜拉表示，迪拜和中国都处于发展的时代前沿，都在追求卓越的道路上不断前行。三年时间里，迪拜中国学校不仅在学生学习成绩方面交出了出色答卷，更在学生的社会发展、安全健康以及学生幸福感上投注心血，并取得很好反响，不仅为每个学生都敞开了一扇门，更为中阿两国的教育交流架起了一座桥梁。

迪拜中国学校成立于2020年9月，是迪拜第一所中国学制学校，也是中国政府在海外成功创办的第一所全日制学校，目前招生学段已拓展至八年级。该校由教育部委托杭州市教育局承办，由浙江省杭州第二中学负责运营。

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(责编：艾雯、杨牧)

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