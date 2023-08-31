8月30日，中国内蒙古自治区人民政府新闻办主任江新辉致辞。人民网记者 霍文摄

人民网乌兰巴托8月31日电 （记者霍文）8月30日晚，为期6天的“感知中国”·内蒙古文化周活动开幕式在蒙古国首都乌兰巴托中央文化宫举行。本次文化周包括文艺演出、中国电影周、电视剧赠播仪式、蒙医义诊、中国歌曲比赛等多项活动。中国驻蒙古国大使馆公参张木星、公参张阳、参赞李峙、内蒙古自治区人民政府新闻办主任江新辉、蒙古国文化部国务秘书恩赫阿木古楞等中蒙两国嘉宾出席开幕式。

江新辉在开幕式致辞中表示，“感知中国”·内蒙古文化周活动已在蒙古国连续举办多届，我们一直秉持中蒙友好的初心使命和根本遵循，坚持促进民心相通、增进传统友谊这一根本目的，让蒙古国朋友进一步感知中国、了解中国，推动中蒙人文交流合作，增进两国人民相互了解。

开幕式现场，《武魂》少林武术专场演出惊艳登场。大型武术表演浓缩了功夫精华，在60分钟的演出时段里，由32位武僧演员轮番登台，先后表演少林集体镇山棍、童子功、象形拳、硬气功、八段锦等节目，将功夫中的禅拳、器械、内功、技艺融为一体，展示中华传统武术的艺术魅力。演出现场掌声不断。

8月31日，中国电影周、蒙医义诊等活动拉开帷幕。电影展映影片包括科幻片《流浪地球2》、动画冒险片《白蛇2：青蛇劫起》、悬疑谍战片《悬崖之上》、灾难剧情片《峰爆》、情感故事片《海的尽头是草原》和青年励志片《奇迹·笨小孩》等6部近年来票房较高的蒙古语译制影片。

31日开始的蒙医义诊活动中，由7位中国内蒙古知名蒙医专家组成的医疗团队，在蒙古国第二医院开展健康宣传、健康指导、健康检查、疾病筛查、传统疗术治疗等项目，为蒙古国民众提供热情优质的医疗服务。来自首都乌兰巴托和各省的数百名患者前来诊疗。

据悉，此次“感知中国”·内蒙古文化周活动由中国内蒙古自治区人民政府新闻办、中国驻蒙古国大使馆、蒙古国文化部主办，内蒙古广播电视台、内蒙古电影集团、内蒙古自治区国际蒙医医院、乌兰巴托中国文化中心承办。活动旨在通过文化交流活动，不断深化中蒙两国人文领域交流合作，增进传统友谊，推动中蒙全面战略伙伴关系不断向前发展。

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