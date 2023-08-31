人民网乌兰巴托8月31日电 （记者霍文）31日上午，作为“感知中国”·内蒙古文化周系列活动之一，中国电视剧《欢乐颂3》赠播仪式在蒙古国首都乌兰巴托举行。赠播仪式上，中国内蒙古自治区广播电视台和蒙古国教育电视台签约赠播协议，向蒙古国教育电视台赠送《欢乐颂3》蒙文译制版。

《欢乐颂3》由中国内蒙古自治区广播电视台译制，共33集。《欢乐颂3》是曾在蒙古国本土化译制并热播的《欢乐颂》一、二部的续集，应蒙古国观众和播出机构的要求和期待，译制播出该剧续集。该剧是一部都市职场女性剧，讲述了同住在欢乐颂小区的五个来自不同家庭、性格迥异的女孩们，从陌生到熟悉再到互相体谅、互相帮助、共同成长的故事。蒙古国观众通过此剧可以更加深入了解中国百姓的真实生活和真实、立体、全面的中国。

自2015年“中国影视剧喀尔喀蒙古语译制中心”成立以来，中国影视剧在蒙古国本土化译制和播出质量不断提升。截至目前，在蒙古国已本土化译制60部2000多集中国优秀电视剧、动画片、纪录片和电影，对蒙古国观众全面认识和了解中国国情和中华文化起到了积极推动作用，为促进中蒙两国友好交流合作提供了舆论支持。

本活动由中国内蒙古自治区人民政府新闻办、乌兰巴托中国文化中心主办，内蒙古自治区广播电视台承办，中国驻蒙古国大使馆参赞兼乌兰巴托中国文化中心主任李峙、内蒙古自治区人民政府新闻办主任江新辉、蒙古国教育电视台台长恩和吉日嘎啦等中蒙两国嘉宾出席仪式。

(责编：崔越、杨牧)