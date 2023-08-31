哈外交部驻阿拉木图副代表拉伊莫夫视频致辞。人民网记者 李强摄

人民网阿斯塔纳8月30日电 （记者李强）8月29日，中国驻阿拉木图总领馆和领区“一带一路”专家学者俱乐部在中哈霍尔果斯国际边境合作中心联合举办“共建‘一带一路’十周年：回顾与展望”国际研讨会，哈外交部驻阿拉木图市代表处及匈牙利、伊朗、吉尔吉斯斯坦、俄罗斯、乌兹别克斯坦、法国、阿塞拜疆等国驻阿市外交领事机构代表，中哈两国学者、媒体代表等共50余人参加。

蒋薇总领事在欢迎辞中引用大量数据和生动事例回顾“一带一路”倡议十年发展历程和取得的丰硕成果，指出中哈共建“一带一路”为国际社会树立良好典范，中方愿以第三届“一带一路”国际合作高峰论坛为契机，同各国深化互利合作，为促进世界经济增长、推动构建人类命运共同体作出积极贡献。

哈外交部驻阿市副代表拉伊莫夫在视频致辞中表示，在两国元首战略引领下，作为共建“一带一路”的先行者，中哈合作结出累累硕果，一大批标志性项目顺利落地，双方在数字化、绿色经济、创新等领域合作面临更为广阔的发展前景。各国外交官分享了倡议在本国扎根落地的生动实践，高度赞赏其宗旨和理念，欢迎中国举办第三届“一带一路”国际合作高峰论坛，愿在“一带一路”框架下与中方加强各领域合作，把各方优势、潜能充分发挥出来，实现互利共赢，共同发展。

与会专家学者全面回顾“一带一路”建设成就并从政治、经贸、跨境运输、数字经济、社会人文等不同角度为深化“一带一路”国际合作建言献策，一致认为在当前形势下，开放包容的“一带一路”倡议将为各国加强政策沟通、弥合分歧冲突、推动世界经济复苏注入更多正能量。

蒋薇总领事还同与会外交官、学者和媒体一道参观合作中心，介绍新疆经济社会发展成就和向西开放区位优势。

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