南京艺术学院演出的中国民乐专场音乐会。人民网记者 孙广勇摄

人民网曼谷8月30日电 （记者孙广勇）8月25日，南京艺术学院访泰代表团与泰国甘拉雅尼音乐学院在曼谷联合举办中国民乐专场音乐会及学术交流活动，中国驻泰国大使韩志强及夫人王欢女士与泰国总理巴育夫人娜拉蓬副教授出席，两国嘉宾与甘拉雅尼音乐学院师生共同观看中国民乐专场音乐会，体验中华传统文化魅力。

本场音乐会以“遗响·无尽藏--中国音乐里的非遗”为主题，带来了南京艺术学院音乐学院精心创排的传统中国民族器乐作品，其中包含3首专门编创的融传统于现代的民乐作品，以及特别创编的泰国传统名曲《漂水灯》大合奏。与会嘉宾以及当地艺术界人士高度评价中国艺术家的精彩演出，希望进一步加强中泰艺术院校交流合作，以民族文化艺术促进中泰两国民心相通。

韩志强大使表示，中泰血缘相亲、文化相通，中泰人文交流蓬勃发展，希望文化交流互鉴为增进双方友谊发挥更大作用。娜拉蓬表示，甘拉雅尼音乐学院同南京艺术学院等中方艺术院校开展了富有成效的合作，为促进泰中民心相通发挥了积极作用,希望两国文化艺术合作取得更多成果，谱写“泰中一家亲”美好乐章。

中国民乐专场音乐会后，南京艺术学院艺术家进行了专题学术讲座，为各国艺术家和师生介绍中国古代历史音乐文化，受到热烈欢迎。

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