中新网8月27日电 美联社当地时间27日发文分析引发夏威夷毛伊岛大火的可能原因，称岛上的电线杆被强风吹倒，或导致带电的电线拍在干草上引发火花，从而导致这场大火发生。

据美联社分析，有数英里长的夏威夷电力公司的电线是裸露的，这些非绝缘的金属与干草接触时可能产生火花。

美联社还称，该公司的6万根电线杆大部分是木制的，这使问题变得更加复杂。该公司文件显示，这些电线杆是按照“一种过时的20世纪60年代标准”建造的，它们不断倾斜，且接近其预期使用寿命。这些电线杆远远没有达到美国2002年的国家标准。

美联社援引一份2019年的文件称，出于其他“优先事项”，更换旧木杆的工作滞后了，文件还警告称，如果电线杆“不合格”，将产生“严重的公共危害”。

一位马萨诸塞州伍斯特理工学院的前电力专家表示，完全绝缘的电缆“不太可能”在干燥的植被中引发火灾。

美媒称，夏威夷电力公司曾在一份声明中表示，该公司“早就认识到”气候变化带来的“独特威胁”，并为此花费了数百万美元，但并没有说明在火灾初期倒塌掉落的电线是否裸露。

据此前报道，当地时间8日，受干热天气和飓风“多拉”影响，有逾10万人口的夏威夷群岛第二大岛毛伊岛爆发野火并迅速蔓延。美媒称，目前官方数据显示，事故已造成115人死亡。

另据美国有线电视新闻网(CNN)报道，夏威夷州毛伊岛当局24日对夏威夷电力公司及其子公司提起诉讼，指控该公用事业公司的疏忽导致当地发生“毁灭性的”火灾。

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