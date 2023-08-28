参考消息网8月27日报道 美国外交学者网站8月25日刊登题为《福岛核处理水排海将大大地损害日本》的文章，作者是加拿大拉瓦尔大学人类学系助理教授马克西姆·波莱里。文章摘编如下：

日本已经开始将福岛核电站的放射性污水向太平洋排放，这一决定很快就遭到了抗议和对日本海产品的禁令。

可以说，核污水排海的决定将大大地损害日本。因为核污水排海造成人们对食品安全的焦虑、妨碍公民对国家的信任以及加剧日本与亚洲邻国的地缘政治关系紧张等，日本将遭受极大损害。

首先，核污水排海将有损福岛的形象，尤其是其食品的形象。十多年来，日本政府一直在努力振兴受核灾难严重影响的福岛地区。在福岛，食品生产尤其受到核灾难的影响。

核污水排海的决定似乎与日本政府振兴该地区的努力背道而驰。此决定正面临日本渔业界的强烈反对。渔民们担心，核处理水排海会把消费者吓跑，进而损害他们的生意。日本渔民的生意从2011年起就一直在艰难恢复中。从更大范围来看，核污水排海将对日本的国际形象造成负面影响，尤其会影响日本作为一个成功将寿司和海鲜产品作为传统文化主食的国家形象。

其次，核污水排海有可能加剧公民对政府的不信任，这种信任自福岛核灾难以来就一直摇摇欲坠。的确，在2011年之前，日本社会中没有人认为可能发生核灾难，几乎没有公民认为有理由怀疑一个一再向民众保证核电固有安全的国家。但这场核灾难彻底打破了日本国内盛行的“核安全神话”。

这种不信任一直持续到今天，又与日本核污水排海的决定一起产生影响。在这方面，许多公民想知道，一个未能预测福岛核灾难的国家现在是否能够在核污水排海期间提供安全保证。由于将日本描绘成一个选择将污水“倾入”太平洋这种最便宜选项的国家，核污水排海计划将进一步加剧人们对日本的不信任。

第三，决定核污水排海将加剧日本与亚洲邻国（最主要是韩国和中国）的地缘政治关系紧张。近日来，韩国民众的抗议活动愈演愈烈。韩国政府会屈服于民众的压力吗？这还有待观察。而中国政府的态度则强硬得多。

如果我们考虑这些国家关系的历史，那么现在出现这些外交关系紧张就不特别令人意外了。历史上的关系紧张仍然持续存在，而且与当前同核有关的关系紧张结合在一起。（编译/沈建）

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