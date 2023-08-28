本报鄂尔多斯电 （记者刘发为）8月27日，第九届库布其国际沙漠论坛在内蒙古自治区鄂尔多斯市库布其沙漠闭幕。本届论坛主题为“以科技引领治沙 让荒漠造福人类”，旨在推动中外荒漠化防治与生态文明建设科技创新交流合作，传播中国防沙治沙科技创新经验成果，助力构建人类命运共同体。

在论坛开幕式上，中国国家林业和草原局与阿拉伯国家联盟秘书处共同签署了《关于建立中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心的谅解备忘录》，中阿干旱、荒漠化和土地退化国际研究中心揭牌并启动首批落地项目。

本届论坛围绕“荒漠生物多样性保护与资源可持续利用”“沙尘暴防治与科学治沙”“山水林田湖草沙系统治理”“创新·转让·共享——用知识和技术促进生态修复”4个主题论坛展开讨论，通过分享交流全球荒漠化防治技术和模式的最新成果，推进科技创新助力荒漠化防治，推动实现联合国2030年可持续发展目标。

论坛发布了《第九届库布其国际沙漠论坛共识》，倡议国际社会携手努力，让荒漠造福人类。

库布其国际沙漠论坛自2007年创办以来，每两年举办一届。

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