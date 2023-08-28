谢昊

新华社达累斯萨拉姆8月27日电（记者谢昊）坦桑尼亚国民议会副议长尊古日前表示，“一带一路”倡议已成为中非合作的重要驱动力，为参与其中的非洲国家带来发展良机，同时促进东部非洲加快一体化进程。

为庆祝“一带一路”倡议提出十周年，中国驻坦桑尼亚大使馆、中央广播电视总台CGTN（中国国际电视台）25日在达累斯萨拉姆共同举办“丝路上的新征程：中非共建”对话暨研讨会开幕式活动。尊古在会上说，坦桑尼亚等非洲国家在设施联通、贸易畅通等方面收获了实实在在的好处。期待在“一带一路”倡议合作框架下，坦中关系取得更大进展，坦中合作迎来更丰硕成果。

外交部副部长邓励在视频致辞中表示，中非高质量共建“一带一路”合作取得丰硕成果，促进非洲国家经济社会发展和民生改善。中方将同各方继续推动高质量共建“一带一路”，建设更加紧密的卫生合作伙伴关系、互联互通伙伴关系、绿色发展伙伴关系、开放包容伙伴关系。

中国驻坦桑尼亚大使陈明健表示，十年来，“一带一路”倡议从理念变为现实，从蓝图化为实景，成为中国发起、各方共建、全球共享的优质公共产品，为国际合作构筑了坚实平台，为非洲发展带来了重要机遇，更为中坦友好架设了新的桥梁。

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