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中国开放诚意足 全球期待新机遇（国际论道）

本报记者 李嘉宝
2023年08月28日08:40 | 来源：人民网－人民日报海外版
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　　上海陆家嘴金融贸易区吸引了众多跨国企业集聚。
　　新华社记者 陈 飞摄

　　国务院日前印发《关于进一步优化外商投资环境加大吸引外商投资力度的意见》（以下简称《意见》），从提高利用外资质量、保障外商投资企业国民待遇等6个方面，提出24条针对性强、含金量高的稳外资政策措施，引发国际社会广泛关注。

　　多家外媒认为，这些政策措施“在细节上为外商在华生活提供便利”“体现中国政府维护开放、稳定、可持续投资环境的决心”“有利于推动经济复苏”；还有不少外媒批评所谓“中国经济增长疲软”“脱钩断链”等谬论，认为“中国是世界经济的重要参与者”“我们需要中国”。

　　

　　引资新措施受关注

　　近期，多家外媒报道了中国吸引外资的新动向。

　　新加坡《联合早报》报道称，《意见》是继“恢复和扩大消费20条”“促进民营经济28条”后，中国政府出台的又一项经济刺激政策。该报道援引分析人士的话指出，《意见》从宏观和微观两方面解决了外商关切，既关注到保障外商国民待遇、保护知识产权等宏观层面，也从微观层面提出一些“接地气”的措施。在提高投资运营便利化水平方面，不论是优化外商出入境政策还是提高外国人互联网支付便利度，都是在细节上为外商在华生活提供便利。

　　德国“中国平台”网站关注到，《意见》敦促有关部门更好保护外国投资者权益，包括加大知识产权行政执法力度、为外商投资企业提供更多税收优惠等。

　　“面对挑战，中国正全力以赴。”印度加密货币新闻网认为，《意见》提出多达24条旨在提振和优化中国外资环境的指导意见，体现了中国促进外国投资的态度。

　　据韩联社报道，《意见》进一步扩大外商投资优惠投资区域，要求中外企业平等对待、平等参与政府采购等领域，强调在重点领域吸引外资，充分发挥服务业开放综合示范区的引领作用等。韩国《今日货币》分析认为，尖端产业投资将是未来中国吸引外资的重点。

　　“《意见》的落实对于提振外企信心有很大帮助。”中国欧盟商会这样评论。

　　“总体来看，在全球经济不确定性加大的背景下，《意见》彰显了中国政府维护开放、稳定、可持续投资环境的决心。”《阿拉伯经济》网站称，中国政府的一系列政策措施，有望进一步增强对外资的吸引力，为经济增长注入活力。

　　外企加码对华投资

　　在此次《意见》出台前，中国多部门在稳外资方面已有诸多行动和表态。比如：今年1月，新版鼓励外商投资产业目录正式施行，新增条目239条，创历年新高，鼓励外商投资的领域和行业进一步扩大；6月，海关总署推出16条优化营商环境新举措，进一步提振外商投资和发展信心；7月，商务部召开外资企业圆桌会，拓展收集问题、听取建议的渠道，及时回应解决企业关切……

　　中国持续扩大高水平对外开放，给外企带来了稳定预期。综合多家外媒报道，今年以来，微软、苹果、特斯拉、辉瑞、星巴克等跨国企业高管纷纷来华，西门子、宝马、大众等外企加码投资中国，包括设立智造基地、建立研发和数字化体系、与中国企业签署长期技术合作协议等。

　　德国《经济周刊》发文称，活跃在中国的德国企业中，约有84%希望留在中国；大约73%的受访对象排除了将生产网络迁出中国的可能性。

　　英国《金融时报》报道称，上个月，沙特阿美以34亿美元完成对中国一家石化公司10%股份的收购。该公司首席执行官阿敏·纳瑟尔表示：“对我们来说，中国是一个重要市场。”

　　所谓“脱钩断链”或“去风险”论，挡不住外企“用脚投票”。这充分表明，开放合作、共享机遇是人心所向、大势所趋。

　　“我们需要中国。”德国《希思罗》杂志近日以此为题刊文称，将经济合作政治化会带来更多风险。技术进步不分国界，“妖魔化”中国或其他科技公司将对德国数字化进步产生反作用。如果有人对德中创新技术合作持否定态度，以“不公平竞争”或“系统性竞争”为借口推行保护主义政策或采取惩罚性行动，最终将给德国带来伤害。

　　美国《外交政策》杂志网站日前刊文称，中国在一些重要领域占据主导地位，包括太阳能和风电技术等。中国在电动汽车领域的表现也优于世界其他国家。“我们完全有理由相信，中国是世界经济的重要参与者。即使跟中国部分‘脱钩’，也将减缓美国和其他国家的创新。”

　　看好中国经济前景

　　外资加码中国的背后，是国际社会对中国经济高质量发展的积极预期。正如加拿大皇家银行财富管理公司网站近日发文所说，“中国带来的机遇不可忽视”。中国经济总量占全球经济的比重超过18%，拥有全世界规模最大的中等收入群体，足以吸引跨国企业的注意力。

　　德国《焦点》周刊网站近日刊文驳斥唱衰中国经济的论调。文章认为，中国经济保持稳定增长、创新能力不断增强、国产品牌日益崛起、外汇储备充足、拥有大量关键原材料等一系列事实表明，“中国崩溃论”根本站不住脚。

　　《日本时报》网站日前刊文表示，中国构建以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局，将使中国经济更具韧性，更不容易受到外部冲击。

　　“世界经济增长与中国经济发展紧密相连。”巴基斯坦《每日时报》的评论文章指出，作为世界第二大经济体，中国的政策文件将成为全球媒体关注的要闻。据国际货币基金组织预测，2023年，中国将为全球经济增长贡献34.9%，这是一个了不起的数字。中国将成为世界经济增长的中心和关键因素。

(责编：贾文婷、徐祥丽)

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