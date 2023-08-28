本报记者 王俊岭

二连浩特是中国对蒙古国开放的最大陆路口岸城市，也是中蒙两国边境贸易最活跃的地方。今年以来，经二连浩特口岸进出口货运量呈现稳步增长态势。图为工人在二连浩特口岸旁的进出口物流园区中装载准备出口的货物。

新华社记者 彭 源摄

日前，商务部召开专题新闻发布会，就第四届中国—蒙古国博览会及中蒙经贸合作有关情况进行了介绍。据了解，第四届中国—蒙古国博览会（简称中蒙博览会）将于9月6日至10日在内蒙古自治区呼和浩特市举办。本届博览会以“共建开放新格局，共享发展新机遇”为主题，期间将举办10余场贸易投资推介及会议论坛活动。

商务部副部长李飞说，近年来，中蒙双边经贸合作取得了丰硕成果，全面战略伙伴关系不断深化。

双边贸易规模持续扩大。据中方统计，2022年双边贸易额达122亿美元，同比增长34%。今年上半年，双边贸易额同比增长62.6%，继续保持强劲增长势头。中国多年是蒙古国最大贸易伙伴国。

双边贸易结构日趋完善。今年上半年，中国对蒙古国出口机电产品增长较快，自蒙古国矿产品进口平稳，蒙古国的羊毛、坚果、油菜籽等农牧产品深受中国消费者喜爱。

中国对蒙古国投资增长。据初步统计，截至2023年6月，中国对蒙古国直接投资近17亿美元，涉及采矿、制造业、畜产品加工、建筑、餐饮等领域，并逐渐向矿产品深加工、绿色能源等领域拓展。

经济技术合作不断深化。多年来，中国向蒙古国提供了力所能及的帮助，帮助蒙方建设了一批基础设施、生产性和民生项目，并为蒙方培训各领域人才8900多名。

据内蒙古自治区副主席杨进介绍，中蒙博览会已经成功举办了三届，开创了中蒙合作新局面、扩大了开放合作朋友圈、促进了经济高质量发展，取得了可喜的成绩。第四届中蒙博览会的展览展示亮点纷呈，主展面积达到9.2万平方米，创历届最大；预计参展企业3000多家，创历届最多；目前参展国别达到35个国家和地区，创历届最多。

“近年来，内蒙古向北开放步伐不断加快、招商引资质效不断提升、外贸发展质量不断提高、口岸现代化建设不断推进，开放型经济整体水平显著提升，中蒙博览会对内蒙古经济高质量发展的溢出效应不断显现。”杨进说。

蒙古国食品农牧业与轻工业部副部长钢呼勒格说，中蒙博览会是促进蒙古国外贸的重要平台。目前，双方各部门正在共同努力，以实现贸易额增长至200亿美元的目标。相信中蒙博览会将继续为蒙中经贸关系发展发挥重要作用。

“中蒙博览会国际影响力不断提升，为推动中蒙经贸合作搭建了平台，在促进地区经贸往来方面发挥了重要作用。”李飞说。

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