非洲一体化走得实，中国和非洲各自现代化事业发展得好，就是为世界经济发展提供新动能，就是为国际公平正义贡献正能量，就是为平等、开放、合作的全球伙伴关系树立新标杆

中国是世界上最大的发展中国家，非洲是发展中国家最集中的大陆，中非从来都是命运共同体。当今世界变乱交织，百年变局加速演进。在实现发展振兴的道路上，中国和非洲比以往任何时候都更需要加强团结合作。

日前，习近平主席和南非总统拉马福萨在约翰内斯堡共同主持中非领导人对话会，同其他与会非洲领导人一道，擘画中非团结合作新蓝图。会议通过并发表《中非领导人对话会联合声明》，体现了中非在加强和改革全球治理、促进非洲社会经济发展、维护和平与安全、推进中非合作论坛机制建设等方面的广泛共识，为新时代中非关系发展绘就了路线图，使中非友谊之花绽放出新光彩。

“中国和非洲正在通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业。”习近平主席在中非领导人对话会上发表主旨讲话，强调中非双方要共同推动公正合理的国际秩序、共同维护和平安全的全球环境、共同建设开放包容的世界经济，为实现各自发展愿景创造良好外部条件。习近平主席深刻阐明中非携手推进现代化事业的重要意义，就下阶段加强中非务实合作、助力非洲一体化和现代化事业提出具体举措，为推动中非关系不断迈上新台阶，共筑高水平中非命运共同体注入新动力。

迈向现代化的道路丰富多样。什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路。中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。多年来，中国帮助非洲建设了大量互联互通基础设施，同非盟及各次区域组织开展了广泛合作，一大批实实在在的合作项目在非洲落地生根，中非友好的声音回荡在中非广袤大地和山水之间。“中国在非洲最需要的时候雪中送炭，中国是能够看见非洲大陆需求的伙伴。”拉马福萨总统在中非领导人对话会上表示，“我们从非中合作中获益良多，这一关系相互成就、互利共赢。”

在中非领导人对话会上，习近平主席宣布中方发起“支持非洲工业化倡议”，实施“中国助力非洲农业现代化计划”和“中非人才培养合作计划”，包括每年为非洲培训500名职业院校校长和骨干师资，培养1万名“中文+职业技能”复合型人才，邀请2万名非洲国家政府官员和技术人才参加研修研讨活动等。三大举措聚焦非洲实现现代化迫切需要的工业化、农业现代化和人才培养等领域，是中国以实际行动支持非洲发展的生动体现。非方高度赞赏并欢迎习近平主席提出的三大举措，认为这些举措再次表明中国是急非洲之所急的真正朋友和伙伴。非方领导人表示，中国对非洲国家的投资与合作对帮助非洲发展发挥了重要作用，中国是非洲实现现代化不可缺少的重要合作伙伴。

面对百年变局，中非关系行得稳、中非合作搞得好，全球发展就有更多新动能，世界就有更多稳定性。这是28亿中非人民肩负的国际责任和历史使命。着眼中非合作的内在潜力和外部挑战，习近平主席强调，中方将立足共建“一带一路”和中非合作论坛等平台，结合非盟《2063年议程》，加强同非洲发展战略对接。习近平主席再次明确表示支持非盟加入二十国集团，充分体现中国支持非洲提升国际地位和话语权，在多边平台切实践行中非友好合作精神。非方赞赏中国为支持深化多边主义提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议，坚信中国和非洲的发展将为世界和平和发展带来更多机遇。

非洲一体化走得实，中国和非洲各自现代化事业发展得好，就是为世界经济发展提供新动能，就是为国际公平正义贡献正能量，就是为平等、开放、合作的全球伙伴关系树立新标杆。中国将与非洲国家进一步弘扬中非友好合作精神，深化各领域团结协作，推动构建高水平中非命运共同体，为促进人类现代化和发展繁荣作出新的贡献。

《 人民日报 》（ 2023年08月28日 03 版）

(责编：白宇、卫嘉)