新华社开普敦8月27日电（记者王雷）南非议会26日发表声明，高度评价金砖国家领导人第十五次会晤成果。

声明说，此次“历史性”会晤的成果证明了金砖国家领导人富有远见的领导力和坚定不移的承诺，体现了强有力的国际合作精神，强调了多边主义、和平解决冲突和追求可持续发展。会晤致力于解决经济不平等、促进增长和探索创新金融解决方案，这不仅将增强金砖国家的实力，也将成为非洲乃至世界进步与稳定的源泉。

声明说，通过倡导全球金融改革、鼓励人文交流和支持“全球南方”需求，此次会晤在公平发展、文化理解和包容性合作等方面创立了先例，从而将提振经济、加强伙伴关系并打造更加和谐的全球格局。

声明还称赞金砖机制扩员的集体决定。声明说，金砖扩员表明金砖国家致力于包容性、多元观点和共同发展。此次扩员将产生全球影响，特别是有利于发展中国家、新兴市场和多极化的推进，是促进合作发展、创新和加强经济联系的战略步骤。新成员的加入将为利用集体力量解决经济差距、促进可持续增长和增强发展中国家在全球舞台上的声音带来新的机会。

22日至24日，金砖国家领导人第十五次会晤在南非约翰内斯堡举行。24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。

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