人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊 人民数字

旗下网站

全国重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民网研究院 人民慕课

创新服务平台

人民网智慧党建体验中心 828企业服务平台 人民云
人民网>>国际

南非议会高度评价金砖国家领导人会晤成果

2023年08月27日15:05 | 来源：新华网
小字号

新华社开普敦8月27日电（记者王雷）南非议会26日发表声明，高度评价金砖国家领导人第十五次会晤成果。

声明说，此次“历史性”会晤的成果证明了金砖国家领导人富有远见的领导力和坚定不移的承诺，体现了强有力的国际合作精神，强调了多边主义、和平解决冲突和追求可持续发展。会晤致力于解决经济不平等、促进增长和探索创新金融解决方案，这不仅将增强金砖国家的实力，也将成为非洲乃至世界进步与稳定的源泉。

声明说，通过倡导全球金融改革、鼓励人文交流和支持“全球南方”需求，此次会晤在公平发展、文化理解和包容性合作等方面创立了先例，从而将提振经济、加强伙伴关系并打造更加和谐的全球格局。

声明还称赞金砖机制扩员的集体决定。声明说，金砖扩员表明金砖国家致力于包容性、多元观点和共同发展。此次扩员将产生全球影响，特别是有利于发展中国家、新兴市场和多极化的推进，是促进合作发展、创新和加强经济联系的战略步骤。新成员的加入将为利用集体力量解决经济差距、促进可持续增长和增强发展中国家在全球舞台上的声音带来新的机会。

22日至24日，金砖国家领导人第十五次会晤在南非约翰内斯堡举行。24日，金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。

(责编：苏缨翔、崔越)

分享让更多人看到

客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

人民日报违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

人民网服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363636    举报邮箱：rmwjubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 股 份 有 限 公 司 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2023 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部