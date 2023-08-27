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哈萨克斯坦举办“塔吉克斯坦文化日”系列活动

2023年08月27日08:54 | 来源：中国新闻网
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中新社阿斯塔纳8月26日电 (记者 张硕)当地时间26日，塔吉克斯坦农业和工业品展览会在哈萨克斯坦首都阿斯塔纳启幕。本次展会是哈萨克斯坦“塔吉克斯坦文化日”活动的一部分，于日前开幕的“文化日”活动旨在庆祝两国建交30周年。

本次展会为期4天。在展会现场，独具塔吉克斯坦民族特色的传统服饰、手工挂毯、陶器、乐器，以及果蔬等农产品受到哈民众喜爱，美味的塔吉克斯坦传统美食更是吸引人们驻足品尝。在活动现场，还举办了文艺表演、手工艺品制作等活动。

建交30年来，哈萨克斯坦和塔吉克斯坦各领域合作成果显著。据哈总统府官网报道，哈塔元首日前在阿斯塔纳举行会谈时表示，双方经济领域合作能够实现互补，本次展览会的举办在哈吸引了高度关注。

会谈中，哈总统托卡耶夫指出，哈方高度重视与塔吉克斯坦的友好关系，哈民众希望更好了解塔吉克斯坦的丰富文化，“文化日”系列活动的举办得到了哈民众积极响应。

托卡耶夫还称，哈方注意到双边关系在各个领域的蓬勃发展，包括在水和能源领域的互动。他说，随着两国《联盟合作宣言》的签署，双方将启动一系列全新的合作项目。根据今年前6个月的数据，双边贸易额已突破5亿美元，未来计划将该数字增至20亿美元。

塔总统拉赫蒙表示，“文化日”及相关活动的举办，体现出两国关系的高水平发展。当下，两国关系保持了相互理解、尊重和信任，与哈深化各领域合作仍是塔外交政策优先事项。(完)

(责编：苏缨翔、崔越)

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