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夏威夷毛伊岛火灾致数千学生失学 返校成难题

2023年08月27日08:48 |
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夏威夷毛伊岛大火使当地学校正常运行受到严重影响，导致拉海纳镇近3000名学生无法上学。而随着开学季的到来，这一问题仍未得到解决，让许多家长和老师感到不满。

据夏威夷州教育部称，从学前班到高中，此次大火导致拉海纳近3000名学生失学。当地仅有的五所学校中，有四所受大火影响，一直处于关闭状态，包括两所小学、一所初中和一所高中，仅剩毛伊岛西侧还有一所学校能勉强维持运营。

此前，教育部门曾提出开设网络课程，让学生进行远程学习，但当地的网络信号受到火灾影响，十分不稳定，很多学生们无法顺利学习。随后教育部门又提出将学生送到岛上的其他地区就学，但这一决定也遭到了不少家长与老师的反对。

毛伊岛中学教师：不会有人在发生这样的灾难之后，让自己的孩子离开自己，更别提路上他们还要经过到处是遇难者标记的废墟。

在当地时间24日举行的返校问题听证会上，一些家长指责教育部门应对消极，提出的方案不切实际。

毛伊岛学生家长：我真心想问，你们是否会真的竭尽全力，采取一切措施让孩子们返校？

来源：央视新闻客户端

(责编：苏缨翔、崔越)

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