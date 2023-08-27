新华社约翰内斯堡8月26日电 题：大道之行 天下为公——记习近平主席南非之行的几个历史性场景

南半球的春日，春风骀荡。历经百年沧桑的南非比勒陀利亚总统府，习近平主席同拉马福萨总统并肩而立，俯瞰欣欣向荣的城。

“真是一览无余啊！不畏浮云遮望眼，自缘身在最高层。”习近平主席的感慨，仿佛此行的一个生动写照。

8月21日至24日，在南非。

三组关键词：中南、金砖、中非。习近平主席出席金砖国家领导人第十五次会晤并对南非进行国事访问。立足南非和金砖，放眼非洲和世界。

25年的携手：“黄金时代”

21日晚，习近平主席专机经过上万里的长途飞行，落地南非约翰内斯堡。

夜已深。料峭春风里，专程赶来的拉马福萨总统在舷梯下等待。

南非是今年金砖国家轮值主席国。打破外交惯例、亲临机场迎接的高规格礼遇，放在东道主的紧张日程里，更见情真意切。

舷梯下，两双手紧握在一起。

拉马福萨总统此前说，只要习近平主席来，再忙，都要安排国事访问。这也成为此次金砖峰会期间，南非安排的唯一国事访问。

第二天，位于比勒陀利亚市中心的总统府，拉马福萨总统再次前来迎接。盛大欢迎仪式结束后，会谈一开场，他的热情就感染了现场：

“这是历史性的一刻，表达我们感激之情的一刻，以及我们庆祝的一刻。”

“习近平主席，欢迎您，我们张开双臂热烈欢迎您。我们是您真正的朋友，我们也知道您是我们真正的朋友，真的非常荣幸能够接待您来南非访问。”

5年前，两位领导人作为国家元首第一次见面，那也是拉马福萨总统就职后接待的首个国事访问。

“我能回想起我们每一次的对话，或者电话，或者是在世界其他地方开会时的见面。”忆往昔，拉马福萨总统感触良多。

上一次通电话是在今年6月，在南非线下办会遭遇困难之时。习近平主席的鼓励如旱田甘霖：“中方支持南非作为轮值主席国，办好今年金砖合作各项活动。”

携手并肩，在艰难时刻、在关键节点。两位元首见证的签字仪式成果丰硕，随之出炉的成果清单更是可圈可点。载人航天、数字经济、蓝色经济、医疗教育、经济特区……上天入海，合作共赢。

比如供电。

电力短缺，是南非的“发展之痛”。这次来，中南应急电力合作、新能源电力投资合作、电网升级改造合作……件件着眼于南非燃眉之急。

比如减贫。

拉马福萨总统渴望学习中国经验：“中国从一个被侵略、一穷二白的国家，到取得今天历史性成就，无人可比。”习近平主席积极回应道，中方愿同南非加强经验交流，帮助南非实施减贫示范村项目。

再如投资。

拉马福萨总统提出，下一个五年期待南非再吸引超千亿美元外国投资。习近平主席予以明确支持：“扩大进口南非产品，鼓励更多中国企业赴南非投资兴业。”

会谈时，拉马福萨总统讲起郑和下西洋。在“云帆高张、昼夜星驰”的古丝绸之路上，中非互通有无、相知相交。跨越千年之久，伴随中华民族复兴征程，唤醒沉睡的古老丝路，历史掀开了新一页。“一带一路”倡议发出后，南非成为第一个加入的非洲国家。此次签署的《中南关于同意深化“一带一路”合作的意向书》，描绘了更壮阔的未来图景。

中国何尝不感念南非？在核心利益、重大关切问题上，南非始终同中国坚定站在一起。从反对种族隔离制度中奋起，南非深知保持独立自主的可贵。在中国提出政治解决乌克兰危机的中国立场后，南非第一时间给予积极支持。随后，南非等国家组成和平代表团前往斡旋，提出的倡议主张同中国立场高度一致。

同拉马福萨总统会谈时，习近平主席不由感慨：“中南关系已经超越了双边关系范畴，具有全球战略影响力，也向世界展示了发展中国家、新兴市场国家合作所带来的力量。”

半个多世纪以来，非国大和中国共产党两个大党彼此支持的情谊，铸就了中南两国“同志加兄弟”的关系本色。

25年前，中南建交。从伙伴关系、战略伙伴关系到全面战略伙伴关系，习近平主席评价称：“已经步入‘黄金时代’，前景光明，未来可期”。

10年前，担任国家主席后首次出访，踏上非洲大陆。那些灿烂的笑容、明亮的眼眸，那些热情的拥抱、情真意切的话语，至今记忆犹新。

“10年来，我亲历了中南关系的蓬勃发展。中南关系之所以好、中南友谊之所以深，关键在于两国两党在各自发展道路上休戚与共，结下了深厚友谊。”此次访问，习近平主席提出“四大伙伴”：“高度互信的战略伙伴”“共同进步的发展伙伴”“相知相亲的友好伙伴”“维护正义的全球伙伴”，同拉马福萨总统一道为中南关系擘画新的蓝图。

两国元首一致同意，携手推动中南全面战略伙伴关系不断迈上新台阶，携手构建高水平中南命运共同体。

有媒体将此访定义为“未来合作与理解的希望灯塔”。南非的外交观察者撰文称，习近平主席的领导一直是北京与比勒陀利亚关系的桥梁。自上任以来，这位充满活力的领导人创造性地发展、巩固了中国与非洲的友好关系。

午后的总统府内庭阳光明媚，繁花似锦。拉马福萨总统捧起一枚“南非勋章”，郑重为习近平主席佩戴上。“您被授予了对南非作出巨大贡献的人士的最高荣誉。”“南非人民向您致敬。”

习近平主席回应，“我愿重申，无论国际风云如何变幻，中方致力于深化中南友好合作的决心不会改变。”

10年的深耕：“命运与共”

谁是真正的朋友，谁是真正的伙伴？

约翰内斯堡，从中国代表团驻地会议厅，能清晰听到答案。

在这里，当地时间24日晚，习近平主席同拉马福萨总统共同主持中非领导人对话会。

这几日，在非洲大陆召开的“金砖+”活动，集聚了几乎全部非洲国家的代表。借此时机，中非元首举行新冠疫情以来首次集体面对面会晤。

朋友相见分外亲切。现场，“8+2+1”的宾客纷至沓来。8，非洲8个次区域的代表；2，非盟轮值主席国科摩罗和中非合作论坛非方共同主席国塞内加尔；1，非盟委员会。

这次对话会的主题，为何设定为“促进非洲一体化，共筑高水平中非命运共同体”？

独行快，众行远。非洲历来重集体、求团结。近来，非洲大陆上一个呼声格外响亮：借非洲自贸区正式成立推进工业化一体化进程，并期盼最重要的伙伴中国给予支持。

习近平主席曾用“种瓜得瓜，种豆得豆”，形容外交关系的内在逻辑，放在这里再恰当不过。为何是中国？拉马福萨总统在对话会上道出非洲的共同心声：

“中国在非洲最需要的时候雪中送炭，中国是能够看见非洲大陆需求的伙伴。中国从来不是殖民列强。我们从非中合作中获益良多，这一关系相互成就、互利共赢。”

利比亚总统委员会副主席库尼第一个走进会场：“中国在非洲的努力方向，也正是非洲人民的所想所盼。非洲人民向往中国，非洲各国都希望和中国朋友合作。”

对中国来说，非洲何尝不是一个牢固而潜力巨大的合作伙伴？14亿人口的非洲大陆，在国际形势风云变幻之际，在“脱钩断链”的风险阻力之下，敞开怀抱欢迎中国。

“双循环”的新发展格局、高水平的对外开放向纵深推进，中国握手非洲大陆，无疑是合作共赢之举。

“中非从来都是命运共同体。”10年前，习近平主席访问非洲，首次提出“真实亲诚”对非政策理念。

再向前追溯。

有次讲起中非友好，习近平主席说：“我这个年纪的中国人，从小就是在中非友好的热烈气氛中长大的。”万隆会议上的历史性握手；非洲兄弟“把中国抬进联合国”；“友谊之路”坦赞铁路的修建……留在中非人民心坎上，几乎家喻户晓。

“中非关系不是一天就发展起来的，更不是什么人赐予的，而是我们双方风雨同舟、患难与共，一步一个脚印走出来的。”习近平主席思考深邃。

一步一个脚印，中国和非洲一起成长。这一路，民族独立的旌旗漫卷长空，国家前进的车辙烙印大地。这一路，回荡着历史的深远，饱蘸着情义的厚重，跨山越海，云程发轫，万里可期。

“现代化”是共同的命题，是今日中国和今日非洲最恢弘的乐章。非洲的现代化之路走得艰辛而坚定，他们眺望东方，瞩目方兴未艾的中国式现代化征程。

望向中国，汲取了信心。

中华大地上生长出来的现代化，描绘了现代化另一幅图景，创造了人类文明的新形态。中国实践向探索中的非洲分享了一个深刻道理：世界上既不存在定于一尊的现代化模式，也不存在放之四海而皆准的现代化标准。

读懂近代史，更知这份信心的弥足珍贵。

“同样历经磨难的非洲要看到中国故事，学习中国经验”“中国的卓越之旅鼓舞人心”……这是中国式现代化的世界回响。对话会上，布隆迪总统恩达伊施米耶说：“中国坚持授人以鱼，也授人以渔。我们希望在中国的帮助下自己学会钓鱼。”

在题为《携手推进现代化事业 共创中非美好未来》的主旨讲话中，习近平主席生动阐释：“什么样的发展道路最适合非洲，非洲人民最有发言权。推进一体化是非洲国家和人民自主选择的现代化道路。中国一直予以坚定支持并愿做非洲现代化道路的同行者。”

望向中国，看到了机遇。

中国的机遇，非洲的机遇。几乎每一位非洲国家领导人，都能说出很多和中国的合作故事。“一带一路”，春华秋实。那些赶着骆驼、骑着毛驴取水的日子，那些每晚停电的担忧，那些饿肚子的光景，那些缺医少药的困境……因为中国的到来，已经改变或正在改变。

义利相兼，行稳致远。“正确义利观”提出10年了。中非关系最大的“义”，书写在中国参与建设6000多公里铁路、6000多公里公路、80多个大型电力设施的非洲大地上……“一个实际行动抵得上一打纲领。”中国言必信，行必果。

对话会上，面向未来，习近平主席提出3项务实举措：中方愿发起“支持非洲工业化倡议”；愿实施“中国助力非洲农业现代化计划”；愿实施“中非人才培养合作计划”。

粮食安全是非洲大陆的当务之急；人才潜力、人口红利如何释放也是非洲大陆的长久之思……中国是实现非洲现代化不可或缺的重要合作伙伴，这也是今天中非命运共同体的新内涵。

会场内，非洲国家领导人听得专注。纳米比亚总统根哥布感叹：“非洲曾经饱受摧残。感谢中国，让我们共同繁荣，我们的友谊一定会像河流一样生生不息。”

“中国和非洲正在通过共同探索现代化的生动实践回答历史之问，携手推进合作共赢、和合共生、文明共兴的历史伟业。”随着习近平主席的讲述，一幅恢弘画卷徐徐铺展。

28亿人民的选择：“共担使命”

日程安排紧凑丰富。于轻重缓急间，可清晰洞见中国的所思所想。

中南、金砖、“金砖+”、中非，几个组合看似交错叠织，实则在浩浩荡荡的世界大潮下交相辉映。纵然丰富，却离不开两个主题：一个，世界上最大发展中国家和发展中国家最集中的大陆，再聚首；另一个，新兴市场国家和发展中国家的代表再握手，并携手拥抱发展中国家最集中的大陆。

进一步凝练，关键词聚焦于新兴市场国家和发展中国家。

毫无疑问，国际格局的天平上，它们的砝码日渐加重。不以任何人、任何国家的意志为转移。从北大西洋移向太平洋，从北方移向南方，数据是最有力的佐证：“新兴市场国家和发展中国家过去20年对世界经济增长的贡献率高达80%，过去40年国内生产总值的全球占比从24%增至40%以上。”

新格局的到来，正如习近平主席引用的诗句：“青山遮不住，毕竟东流去。”

循旧还是拓新？墨守成规还是顺势而为？不同的选择，也随之带来了退与进、乱与治的迥然之别。世界愈发认识到，“领导今天的世界事务，不能没有它们，也不应当没有它们”。

身处其中的“它们”，正是“我们”。就像在金砖峰会期间习近平主席的一句致辞，“历史的钟摆朝向何方，取决于我们的抉择”。

中国和非洲，加起来有28亿人，约占世界人口的1/3。此行前夕，习近平主席在文章中写道：“面对百年变局，中非关系行得稳、中非合作搞得好，全球发展就有更多新动能，世界就有更多稳定性。这是28亿中非人民肩负的国际责任和历史使命。”

“战略自主，联合自强”，成为今日非洲留给世界的鲜明印象。

世界重大变化令人目不暇接，非洲国家前所未有参与其中、影响其中。用一个声音说话，非洲声音愈发响亮。百年来，从摆脱殖民求解放，到摆脱沉默寻求国际秩序中更大话语权，非洲国家一步步跋涉，寻求自强开启了一个新的征程。

“中方将继续支持非洲在国际事务中以一个声音说话，不断提升国际地位。中方将在下个月二十国集团领导人峰会上积极推动非盟成为二十国集团正式成员，在联合国安理会改革问题上支持就优先解决非洲诉求作出特殊安排，呼吁多边金融机构提高非洲国家发言权。”习近平主席立场鲜明，非洲国家感念在心。

坚定不移地站在历史正确一边，站在人类文明进步一边，中国主张总会在非洲大陆赢得热烈的赞誉和支持。这几年，习近平主席相继提出全球发展倡议、全球安全倡议、全球文明倡议。非洲国家赞赏和支持三大全球倡议的数量之多、比例之高，说明了什么？建立未来新秩序，塑造未来新格局，中非同声相应、同气相求。

这次金砖扩员，正是乘大势之下的同心协力。

去年，中国担任金砖国家轮值主席国，明确提出“金砖扩员”。中国倡议，南非接力。在一年左右的时间，“20多个国家正在叩响金砖的大门”。习近平主席多次表达希望：“中方真诚欢迎大家加入金砖合作机制！”

当地时间24日上午9时许，原定的会议推迟了，一场临时增加的金砖国家领导人第十五次会晤特别记者会，载入史册。

会议宣布，邀请沙特、埃及、阿联酋、阿根廷、伊朗、埃塞俄比亚正式成为金砖大家庭成员。掌声、惊叹声回荡现场。这一次扩员的数字，超出了很多国家的预想，却是“水到渠成，瓜熟蒂落”。金砖前景是光明还是黯淡，生命力是旺盛还是衰败，答案不言自明。百年未有之大变局下，越来越多的国家站在一起，团结在一起。

看好金砖，看好非洲。西方一些国家随着中国的目光，去关注此前“傲慢视角下的忽视”。对非洲，习近平主席一再强调，那是大有希望的热土，是奔跑的雄狮。尼日利亚副总统谢蒂马在中非领导人对话会上感慨：“我们很尊重您，对您的钦佩是由衷的。中国始终尊重我们，我们也坚定支持中国。”

乍得总理凯布扎博说：“习近平主席，我们要打破百年的旧模式。与您一起，我们充满信心。反对殖民主义和新殖民主义，中国真诚地与非洲一起努力，让非洲真正实现自己的发展。”

就像历史发展总是螺旋式上升、波浪式前进的，前方也并非一马平川。这次金砖峰会上，习近平主席的一段致辞引发广泛共鸣：

“新兴市场国家和发展中国家大多是从殖民主义的历史泥淖中走出来的。我们经历千辛万苦，付出巨大牺牲，获得了民族独立，不断探索符合自身国情的发展道路。我们所做的一切，说到底就是要让人民过上幸福生活。但是，有的国家不甘心失去其霸权地位，对新兴市场国家和发展中国家肆意围堵打压。谁发展得好，就要遏制谁；谁赶上来了，就要使绊子。我曾多次讲，吹灭别人的灯，并不会让自己更加光明。”

“作为发展中国家、‘全球南方’的一员，我们始终同其他发展中国家同呼吸、共命运，坚定维护发展中国家共同利益，推动增加新兴市场国家和发展中国家在全球事务中的代表性和发言权。中国没有称王称霸的基因，没有大国博弈的冲动，坚定站在历史正确一边，坚定奉行‘大道之行，天下为公’。”（人民日报记者杜尚泽 龚鸣）

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